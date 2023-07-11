Использование кассетных боеприпасов запрещено во многих странах, поскольку такой вид оружия имеет мощное действие. К их использованию украинские военные будут относиться с максимальной ответственностью.
Как рассказала в эфире "24 канала" руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк, такой боеприпас увеличивает площадь поражения, соответственно это даст большие результаты боевой работы по противнику на поле боя, по сравнению с другими снарядами.
"Использование кассетных боеприпасов в мире тяготеет к запрету, поскольку они имеют чрезвычайное действие, – следовательно, их применение должно быть очень осторожным, с учетом норм международного права. Будем применять их именно в таком смысле – там где есть скопление врага и вражеской техники, направляя исключительно на позиции оккупантов", – подчеркнула она.
При этом Гуменюк добавила, что Украина воюет с агрессором, и население РФ в пять раз больше нашего. Поэтому Украине необходимо оружие, которое поможет выровнять этот баланс.
Предоставление кассетных боеприпасов Украине
7 июля в США сообщили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи, в который вошли и кассетные боеприпасы. США, Украина и РФ – одни из немногих стран, которые не подписали документ о ее запрете.
В Воздушных силах ВСУ подчеркнули, что Россия постоянно применяет такие снаряды в захватнической войне против Украины. Поэтому предоставление нашей стране кассетных боеприпасов является логичным шагом. Спикер командования ВС ВСУ Юрий Игнат подчеркнул, что Штаты не раскрывали, какой тип снарядов предоставят.