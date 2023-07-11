По его словам, у России есть "более эффективные боеприпасы".

Министр обороны РФ Сергей Шойгу выдал несколько заявлений о передаче Украине кассетных боеприпасов со складов Пентагона.

Как сообщает пропагандистское "РИА Новости", Шойгу заявил, что это повлияет на "затягивание конфликта". Кроме того, "бункерный маршал" цинично добавил, что Россия якобы "воздерживается от применения кассетных боеприпасов в Украине", ведь оккупанты "понимают угрозу для мирного населения".

"В случае поставки США кассетных боеприпасов на Украину ВС РФ будут вынуждены в качестве ответа использовать аналогичные средства против ВСУ. У России на вооружении есть кассетные боеприпасы на все случаи жизни, они намного эффективнее, чем американские", - заявил Шойгу.

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Кассетные боеприпасы для Украины

Напомним, что 7 июля США объявили о новом пакете военной помощи Украине, в который включены кассетные боеприпасы. Как отмечали в Воздушных силах ВСУ, Россия постоянно применяет против Украины эти боеприпасы. США решили предоставить украинской стороне именно такой вид средств поражения.

В России сразу после решения США предоставить Украине кассетные боеприпасы начали пугать ядерной войной. Министр обороны Украины Алексей Резников в ответ на критику изложил 5 принципов, которых Украина будет придерживаться при использовании кассетных боеприпасов.

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