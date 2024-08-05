В частности, они имеют новую разработку, которая по состоянию на 2021 год только проходила испытания.

Украина 4 августа на 20-летие Воздушных сил ВСУ официально подтвердила получение американских истребителей F-16.

Первые украинские боевые самолеты западного производства показал на видео президент Владимир Зеленский. Кадры были сняты осторожно, чтобы не раскрыть место пребывания F-16, но это не помешало экспертам Defense Express рассмотреть сами машины, чтобы рассказать об их комплектации.

"Главной неожиданностью можно считать контейнер ECIPS/CJS от датской Terma и итальянского Leonardo, который объединяет в себе мощную цифровую станцию РЭБ, которая позволяет ставить помехи на РЛС самолетов и зенитных ракетных комплексов, а также станцию фиксации угрозы о ракетной атаке за счет, в том числе, обнаружения самих ракет, которые приближаются. При этом сохраняется возможность подвески к этому контейнеру вооружения, то есть крепление для оружия не теряется и под ECIPS/CJS возможно подвесить вооружение. Сам контейнер является новой разработкой и по состоянию на 2021 год проходил испытания", - рассказывают аналитики.

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Как отмечается, такие пилоны, по неподтвержденной информации, устанавливать на датские, бельгийские, нидерландские и норвежские F-16. Таким образом, вероятно, все самолеты, которые получит Украина, могут иметь эти контейнеры.

При этом истребители на видео вооружены двумя типами ракет "воздух-воздух". Речь идет об AIM-9 для уничтожения целей в ближней зоне и AIM-120 - для средней и большей дальности. Под крыльями боевых самолетов есть два стандартных дополнительных топливных бака на 1564 литров. Кроме того, под центральным пилоном разместился еще один вид подвесного бака на 1135 литров.

"Также внимание может привлечь необычный золотой цвет фонаря кабины. Дело в том, что в его покрытии действительно используется золото и это позволяет уменьшить радиолокационную заметность F-16", - добавили эксперты.

F-16 уже в Украине

Вчера президент Владимир Зеленский сообщил, что в украинском небе уже появились западные истребители F-16.

Народный депутат, заместитель председателя Комитета Рады по вопросам нацбезопасности обороны и разведки, глава постоянной делегации Украины в ПА НАТО Егор Чернев заявил, что необходимого минимума в 128 самолетов достичь не удалось, однако уже ведется работа по привлечению других стран к авиационной коалиции. По его мнению, прибытие первых истребителей может подтолкнуть других союзников.

В Институте изучения войны отмечают, что Украине потребуется значительное количество реактивных F-16, чтобы разместить их в масштабах, необходимых для того, чтобы достичь успеха в интеграции самолетов с неподвижным крылом в свой более широкий зонтик ПВО.

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