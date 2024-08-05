Он говорит, что Украина пытается добиться увеличения мест для обучения украинских пилотов.

Украина получила первую партию истребителей F-16 и есть надежда, что довольно скоро этих самолетов будет больше. Для этого нужно будет решить проблему обучения необходимого количества пилотов и технического персонала.

О сотрудничестве с западными партнерами в вопросе авиации в эфире телемарафона рассказал народный депутат, заместитель председателя Комитета Рады по вопросам нацбезопасности обороны и разведки, председатель постоянной делегации Украины в ПА НАТО Егор Чернев. "Это первый шаг, первая партия. Мы также ожидаем достаточно много самолетов от стран коалиции по F-16 - это Нидерланды, Бельгия, Дания и Норвегия. От Нидерландов, например, это 49 самолетов, от Бельгии - 19", - добавил он.

Пока необходимого минимума в 128 самолетов достичь не удалось, однако уже ведется работа по привлечению других стран к авиационной коалиции. По мнению Чернева, прибытие первых F-16 может стать стимулом для этого.

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Нардеп подчеркнул, что для всех этих самолетов необходимы и пилоты, и технический персонал. "К сожалению, не так много есть баз для обучения на самолетах F-16. Прежде всего потому, что многие европейские страны, как Дания, которая в этом году обучала наших пилотов, переходят на F-35 и закрывают свои школы для пилотов. Мы ищем возможности в разных странах, чтобы увеличить количество пилотов, которые должны пройти обучение. И обучение, все же, это не день-два, а месяцы. И я думаю, что вот здесь есть такое "узкое горлышко" - найти решение для этой проблемы", - пояснил Чернев.

Он отметил, что Украина имеет план, который поможет решить проблему обучения пилотов и персонала. Так, давно ведутся переговоры с Соединенными Штатами и европейскими странами.

"[Американские базы F-16] разделены на базы для обучения собственных пилотов и пилотов из других стран. И здесь есть определенные договоренности, есть определенные шаги, что увеличится количество мест для пилотов. Поскольку Соединенные Штаты также обучают наших пилотов, но количество мест на сегодня достаточно небольшое. Надеемся, что скоро оно будет увеличено. Есть еще несколько баз в Европе, с которыми также ведутся переговоры", - пояснил Чернев.

Относительно вероятности пополнения авиапарка украинских Вооруженных Сил, например, шведскими самолетами Gripen, также надо начинать именно со сложностей специфики, говорит депутат. Потому что каждый самолет это не только отдельная боевая машина, но и целая система обслуживания на земле.

"Технического обслуживания, строительства баз. У каждого свои технические характеристики для взлетно-посадочной полосы, для обслуживания, для топлива и тому подобное. Конечно, лучше иметь какую-то одну, возможно две системы, которые будут максимально взаимосовместимыми. Именно поэтому мы сосредоточились на F-16, как на самом массовом самолете", - акцентировал Чернев.

Он добавил, что самолеты Gripen являются вторым приоритетом Украины, однако здесь все снова упирается в обучение и создание баз для них. "Это огромные деньги. Мы над этим работаем. Когда будем готовы и мы, и наши партнеры, появятся и самолеты Gripen в Украине", - подчеркнул депутат.

F-16 уже в Украине

Как писал УНИАН, вчера президент Владимир Зеленский сообщил, что западные истребители F-16 уже выполняют задачи в украинском небе.

По информации The Economist, первые 10 самолетов страна получила в последний день июля. Всего ожидается 79 истребителей этого типа, 20 из них должны прибыть до конца этого года.

Стоит отметить, что в начале июля министр иностранных дел Швеции Тобиас Биллстрём говорил, что Украина все еще может получить истребители Gripen.

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