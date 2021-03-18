Минстратегпром завершил работу над ещё одним важным документом – Стратегией развития оборонно-промышленного комплекса Украины.

Кабинет министров на своём заседании 17 марта принял последние два постановления, необходимые для имплементации закона "Об оборонных закупках".

Как сообщает пресс-служба Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности, речь идет о постановлениях "Об утверждении Порядка формирования и корректировки ожидаемой стоимости товаров, работ и услуг оборонного назначения, закупка которых осуществляется по неконкурентной процедуре" и "Об утверждении Порядка создания функционирования и ведения электронного реестра участников отбора и исполнителей государственных контрактов (договоров), внесении в него субъектов хозяйствования".

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Как добавил вице-премьер-министр Олег Уруский, Минстратегпром завершил работу над ещё одним важным документом – Стратегией развития оборонно-промышленного комплекса Украины.

По словам вице-премьера, в ближайшее время стратегия будет рассмотрена на заседании Правительственного комитета по вопросам нацбезопасности и обороны, стратегических отраслей промышленности, топливно-энергетического комплекса и инфраструктуры, а в дальнейшем - вынесена на одобрение Кабинетом министров.

Что этому предшествовало

В июле 2020 года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом проект закона об оборонных закупках.

Законопроект определяет общие правовые основы планирования и формирования объемов и особенностей осуществления закупок товаров, работ и услуг оборонного назначения для обеспечения потребностей обороны, а также других товаров, работ и услуг для гарантированного обеспечения потребностей обороны, осуществления государственного и демократического (гражданского) контроля в этой сфере.

Также законопроект предусматривает гармонизацию законодательства Украины в сфере оборонных закупок с положениями Директивы 2009/81/ЕС в соответствии с Соглашением об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами - с другой стороны.

Как сказано в пояснительной записке, законопроектом предусмотрено, в частности, утверждение типовых государственных контрактов; четкое определение полномочий Минобороны и Минэкономики в части, касающейся планирования и осуществления закупок; внедрение критерия "жизненный цикл" вооружения, военной и специальной техники.

Также предусмотрен постепенный переход к государственному подтверждению качества на основе подходов, используемых в соответствующих стандартах НАТО; предоставлению возможности государственным заказчикам осуществлять закупки товаров, работ и услуг оборонного назначения по прозрачным и конкурентным процедурам, а также осуществлять закупки по импорту; осуществлению закупок в рамках 3-летнего планирования.

Кроме того, предусматривается установление государственным заказчиком дополнительных критериев отбора с целью обеспечения безопасности информации с ограниченным доступом (обеспечение сохранности секретной и конфиденциальной информации) и безопасности поставок (своевременное и надежное выполнение договора); поддержка национальной оборонной промышленности как государственного, так и частного сектора; определение способов защиты интересов исполнителей, участвующих в процедурах закупки, в том числе путем введения расчетной цены на товары, работы и услуги оборонного назначения у единого исполнителя.

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Автор: Дмитрий Шварц