Задача Ка-52 - прежде всего борьба с наземными целями.

Российский вертолет Ка-52 - довольно современный, но есть момент: его можно сбить с помощью ПЗРК и современных средств ПВО. Об этом в эфире телемарафона на канале 1+1 заявил военный эксперт Павел Нарожный, комментируя информацию о вероятной переброске оккупантами в аэропорт Бердянска 20 таких вертолетов.

"Если бы у нас в руках были F-16, то это была бы просто стрельба по мишеням", - подчеркнул эксперт.

Он пояснил, что задача Ка-52 - борьба с наземными целями прежде всего, это уничтожение живой силы и бронетехники. Этот вертолет не сможет воевать против истребителя, это не его задача.

"Почему мы не бьем по ним (Ка-52, - УНИАН.) в Бердянске? Ну, я думаю, всему свое время", - подытожил Нарожный.

Сколько вертолетов РФ потеряла на войне в Украине?

Как сообщал Генштаб ВСУ утром 18 июня, с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла уже 304 вертолета. Кроме того, в Воздушных силах утром в этот же день сообщили, что украинские защитники уничтожили два вражеских ударных вертолета Ка-52.

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