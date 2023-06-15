Минобороны Израиля отмечает, что рекордный спрос на израильскую продукцию связан с желанием стран пополнить свои арсеналы после предоставления Украине оружия для войны с Россией.

Израиль ведет переговоры о продаже своего танка Merkava двум странам, одна из которых находится в Европе. Как сообщает Reuters со ссылкой на представителя Министерства обороны страны, это станет первым случаем экспорта флагманской боевой машины.

По словам представителя Минобороны Израиля, что рекордный спрос на израильскую продукцию отчасти связан с желанием стран пополнить свои арсеналы после предоставления Украине оружия для войны с Россией. В результате Израиль экспортирует излишки систем, которые он ранее не продавал за границу, включая Merkava предыдущего поколения.

"Есть две перспективные страны, с которыми мы ведем предварительные переговоры (о продаже танков)", — сказал Кулас. "Мне запрещено называть их имена, но одна из них находится на европейском континенте".

Отмечается, что танк Merkava был введен в действие после того, как израильский бронетанковый корпус понес тяжелые потери против Египта и Сирии в войне 1973 года, и с целью снижения зависимости от иностранных поставок оружия. Merkava четвертого поколения был принят на вооружение в 2004 году.

Израиль и поставки оружия

Ранее Израиль подписал с Нидерландами соглашение о поставке ракетно-артиллерийских систем. Сообщалось, что Германия также находится на пути к приобретению ряда новых оборонительных систем у Израиля, и другие страны тоже ведут различные переговоры.

В то же время Израиль отказывается предоставлять Украине оружие. Первоначально он ограничивался лишь гуманитарной помощью, однако позже заявил, что поможет разработать "умную" систему оповещения о воздушных тревогах.

Также в начале мая Украина начала получать израильские радары для предупреждения о ракетных ударах РФ.

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