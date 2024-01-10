В мире есть те, кто считает, что война в Украине завершилась, отметил посол нашего государства в Турции.

Война между Израилем и ХАМАСом в Секторе Газа повлияла на помощь Украине со стороны западных стран вооружением. Кроме того, она вредит и восприятию российско-украинской войны.

Такое мнение высказал посол Украины в Турции Василий Боднар в интервью турецким СМИ. "Международные СМИ обратили внимание на это направление (войну между Израилем и ХАМАСом, - Ред.), поэтому есть те, кто считает, что война в Украине закончилась", - заявил дипломат.

Посол отметил, что оружие, которое планируют передать Украине, отправляется в Израиль. А фактором, влияющим на помощь Украине, является внутриполитическая динамика в западных странах.

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Примером такой динамики он назвал предстоящие президентские выборы в США, позицию правительств Венгрии и Словакии, а также блокирование украинских грузовиков на границе в Польше со стороны фермеров.

Кроме того, по словам посла, РФ считает, что воюет с Западом и НАТО, а не с Украиной. Подчеркнув, что Киев знает о существовании различных идей в западных странах насчет помощи Украине, дипломат отметил, что именно по этой причине Украина начала наращивать свои мощности по производству оружия.

В центре внимания война ХАМАС - Израиль: что надо знать

Боевики ХАМАС 7 октября вторглись в Израиль, убивали людей, брали заложников и захватывали территорию. Сообщалось, что жертвами атаки стали более тысячи человек, и сотни людей стали заложниками. Израильские силовики зачистили свою территорию от боевиков, а потом власти Израиля решили провести в Секторе Газа наземную операцию.

США помогают Израилю бороться с ХАМАСом. Агентство Bloomberg писало, что Штаты тайно отправляют израильской стороне больше ракет и боеприпасов.

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