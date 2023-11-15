Это включает в себя поставку снарядов для боевых вертолетов Apache, боеприпасов для уничтожения бункеров.

Пентагон тайно увеличивает военную помощь Израилю, отправляя больше ракет с лазерным наведением для боевых вертолетов Apache, а также 155-миллиметровых снарядов, приборов ночного видения, боеприпасов для разрушения бункеров и новых армейских транспортных средств.

Как пишет Bloomberg, поставки оружия в Израиль выходит за рамки широко разрекламированных поставок перехватчиков "Железный купол" и умных бомб Boeing Co. И эти поставки продолжаются даже на фоне попыток США убедить Израиль уменьшить количество жертв среди гражданского населения в секторе Газа.

Согласно документу, с которым ознакомилось Bloomberg News, оружие уже доставляется или Министерство обороны работает над тем, чтобы сделать его доступным со складов в США и Европе. Например, по состоянию на конец октября были доставлены все 36 тысяч снарядов к 30-мм пушкам, 1800 боеприпасов M141 для уничтожения бункеров и по меньшей мере 3500 приборов ночного видения.

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Представитель Пентагона отказался обсуждать подробности, но Министерство обороны заявило, что оно "использует несколько направлений — от внутренних акций до промышленных каналов США — чтобы обеспечить Израиль средствами для защиты".

Отмечается, что эта помощь по безопасности продолжает поступать почти ежедневно.

Поставки артиллерийских снарядов и других боеприпасов вызвали критику со стороны неправительственных организаций, которые утверждают, что американские поставки позволили Израилю продолжить кампанию бомбардировок, что привело к многочисленным жертвам в Секторе Газа.

Война Израиля и ХАМАС - позиция США

Ранее сообщалось, что США пытаются оказать давление на Израиль, поскольку крупные жертвы среди палестинского населения начинают негативно сказываться на отношениях между арабскими странами и Вашингтоном. В частности, госсекретарь США Энтони Блинкен упрекнул Израиль за "слишком большое количество убитых палестинцев".

В то же время ранее СМИ сообщали, что США планируют передать Израилю высокоточные бомбы на сумму 320 миллионов долларов, что, по словам экспертов, говорит скорее о том, что США поддерживают продолжение бомбардировок.

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