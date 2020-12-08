Украинские военные получили модернизированный истребитель МИГ-29.

"Укроборонпром" модернизировал истребитель МИГ-29 до уровня МИГ-29МУ1.

7 декабря самолет прибыл из Львова к месту дислокации подразделения Воздушных Сил ВСУ, сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".

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Как отмечается, модернизация истребителя позволила увеличить дальность обнаружения воздушных целей, повысить точность вывода самолета в заданную точку и расширить возможности по контролю и регистрации функциональных параметров технического состояния самолета, двигателей и ряда бортовых систем.

МИГ-29МУ1 может развивать скорость до 2,5 тыс. км/ч, которую обеспечивают два турбореактивных двигателя с форсажной камерой. В перечень вооружения истребителя, кроме 30-мм автоматической пушки, входят целый спектр ракет типа “воздух-воздух” для ведения воздушного боя на малых и средних расстояниях, а также бомбы и блоки неуправляемых реактивных снарядов для поражения наземных целей. Кроме того, самолет оснащен развитой системой радиоэлектронной борьбы, которая предназначена для индивидуальной защиты самолета от атак вражеских зенитно-ракетных комплексов и самолетов.

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Автор: УНИАН