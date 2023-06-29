Также сбитие этого самолета негативно повлияет на мораль в российских Воздушно-космических силах.

Сбитие военными частной военной кампании "Вагнер" российского воздушного пункта управления Ил-22 негативно повлияет на дальнейшие операции российских военных. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter, ссылаясь на данные разведки.

В частности, 24 июня силы противовоздушной обороны ЧВК "Вагнер" сбили российские военные вертолеты и воздушный командный самолет Ил-22.

"Ил-22 является частью относительно небольшого флота до 12 воздушных судов, интенсивно используется для воздушного командования и управления, и радиотрансляционных задач. Эти самолеты специального назначения играли ключевую роль в управлении российскими силами в их войне против Украины", - сказано в сообщении.

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При этом, как дорогостоящие ресурсы, эти самолеты были задействованы в пределах безопасности российского воздушного пространства - далеко за возможным радиусом действия украинской противовоздушной системы.

"Вероятно, что потеря этого воздушного судна оказывает негативное влияние на российские воздушные и наземные операции. В краткосрочной перспективе, психологический шок от потери большого количества летного экипажа таким образом почти наверняка нанесет ущерб морали российским Воздушно-космическим силам", - подчеркнули в разведке.

"В долгосрочной перспективе, существует возможность, что вероятно придется уменьшить текущий уровень задач для безопасного управления остальным флотом. Это, вероятно, подорвет способность России командовать и координировать ее силы, особенно в периоды операций высокой интенсивности", - отмечается в сообщении.

Ил-22 - как россияне сбили свой же самолет

Российский военный самолет Ил-22М попал под удар ПВО ЧВК "Вагнер" 24 июня - во время вооруженного мятежа Евгения Пригожина против военного руководства РФ.

В Воронежской области между "вагнеровцами" и регулярными войсками тогда произошли первые бои. В ходе боестолкновений авиация ВКС РФ пыталась остановить движущуюся технику боевиков, но понесла серьезные потери - в частности, потеряла несколько вертолетов с РЭБ и Ми-35.

Также стало известно о сбитии Ил-22, на что Пригожин ответил, что "дурачок-ПВОшник" из подразделения его наемников сбивал тогда "все, что слетало".

СМИ установили гибель 8 членов экипажа Ил-22М, еще двое выжили, поскольку на задание не вылетали. Главарь ЧВК пообещал 50-тимиллионную компенсацию семьям "двухсотых" оккупантов.

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