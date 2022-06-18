Шольц заявлял, что его страна помогает Украине больше, чем "почти кто-либо другой".

Германия осуществила поставку только трети обещанного Украине оружия

Об этом сообщает немецкий таблоид Bild.

До 7 июня Германия пообещала Украине помощь на 542 млн евро (больше пообещали только США, Польша и Великобритания).

Но разница между обещанными и осуществленными поставками оружия велика.

Согласно мониторингу Кильского института мировой экономики, до сих пор Германией осуществлены поставки на 192 млн евро - 35% от обещанного. Таким образом, ФРГ занимает восьмое место в списке стран, поставляющих оружие Украине.

Больше всего оружия пообещали США (на 4,14 млрд евро). Они также лидируют по поставкам (на 1,97 млрд евро, это составляет 48% обещанного).

Ряд стран поставили 100% обещанного оружия (Норвегия, Франция, Латвия, Италия, Бельгия, Люксембург, Финляндия, Хорватия, Болгария, Австрия, Румыния и Польша). Но общий объем поставок там ниже, чем в Германии.

Отчет Кильского института мировой экономики опровергает слова канцлера Германии Олафа Шольца, который заявлял, что его страна помогает Украине больше, чем "почти кто-либо другой".

"Германия является одним из главных сторонников Украины в военном отношении, и, вероятно, только Соединенные Штаты оказывают большую поддержку, чем мы", - сказал Шольц на пресс-конференции вместе с лидерами Литвы, Латвии и Эстонии.

Ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью немецкому изданию Bild заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц несет ответственность за погибших украинцев, потому что не дает Украине тяжелое оружие, которое пообещал.

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