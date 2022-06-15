Канцлер Германии Олаф Шольц несет ответственность за погибших украинцев, потому что не дает Украине тяжелое оружие, которое пообещал.
Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью немецкому изданию Bild.
Советник главы ОП уточнил, что Украине от Германии нужна дальнобойная артиллерия, системы залпового огня, танки, БТР и беспилотники.
"Если у нас будет достаточное количество, мы выиграем войну. Когда Запад дал нам 120 единиц дальнобойной артиллерии, ситуация на фронте сразу изменилась. За три дня россияне потеряли скорость наступления", – заявил Арестович.
Арестович напомнил, что Германия обещала Украине передать 88 танков Leopard, 50 зенитных самоходных установок Gepard.
"Этого хватило бы на две бригады в украинской армии. Теперь, будь у нас две бригады где-нибудь на передовой, мы могли бы отбить Херсон или отбросить их от Попасной и Северодонецка. Сегодня две бригады – это великая сила", – пояснил советник главы ОП.
На вопрос, что бы он сказал Шольцу, если бы встретил его, Арестович ответил: "Господин Шольц, вы несете ответственность за наших погибших солдат и мирных жителей, каждый день гибнут дети, мы каждый день теряем 100 солдат, потому что вы не даете нам тяжелого оружия. Украинская армия сильна, мы могли бы побить россиян и вытеснить их из нашей страны, но нам нужно оружие".
Война в Украине и помощь Германии:
11 июня 2022 года в СМИ появилась информация о том, что канцлер Германии Олаф Шольц планирует первую с начала полномасштабного вторжения РФ поездку в Киев.
Шольца неоднократно обвиняли в затягивании поставок оружия Украине. Сам он считает, что Германия помогает Украине больше, чем "кто-либо другой".
В то же время нечеткая позиция Шольца относительно войны в Украине не устраивает и президента Украины Владимира Зеленского. Он считает, что немецкому канцлеру пора наконец определиться.
14 июня 2022 года Шольц заявил о том, что Германия расширит военную помощь Украине и предоставит ВСУ дополнительные единицы оружия. Предполагается поставка современных систем ПВО и противоартиллерийских радаров.
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