Германия обещала Украине передать 88 танков Leopard, 50 зенитных самоходных установок Gepard.

Канцлер Германии Олаф Шольц несет ответственность за погибших украинцев, потому что не дает Украине тяжелое оружие, которое пообещал.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью немецкому изданию Bild.

Советник главы ОП уточнил, что Украине от Германии нужна дальнобойная артиллерия, системы залпового огня, танки, БТР и беспилотники.

"Если у нас будет достаточное количество, мы выиграем войну. Когда Запад дал нам 120 единиц дальнобойной артиллерии, ситуация на фронте сразу изменилась. За три дня россияне потеряли скорость наступления", – заявил Арестович.

Арестович напомнил, что Германия обещала Украине передать 88 танков Leopard, 50 зенитных самоходных установок Gepard.

"Этого хватило бы на две бригады в украинской армии. Теперь, будь у нас две бригады где-нибудь на передовой, мы могли бы отбить Херсон или отбросить их от Попасной и Северодонецка. Сегодня две бригады – это великая сила", – пояснил советник главы ОП.

На вопрос, что бы он сказал Шольцу, если бы встретил его, Арестович ответил: "Господин Шольц, вы несете ответственность за наших погибших солдат и мирных жителей, каждый день гибнут дети, мы каждый день теряем 100 солдат, потому что вы не даете нам тяжелого оружия. Украинская армия сильна, мы могли бы побить россиян и вытеснить их из нашей страны, но нам нужно оружие".

Война в Украине и помощь Германии:

11 июня 2022 года в СМИ появилась информация о том, что канцлер Германии Олаф Шольц планирует первую с начала полномасштабного вторжения РФ поездку в Киев.

Шольца неоднократно обвиняли в затягивании поставок оружия Украине. Сам он считает, что Германия помогает Украине больше, чем "кто-либо другой".

В то же время нечеткая позиция Шольца относительно войны в Украине не устраивает и президента Украины Владимира Зеленского. Он считает, что немецкому канцлеру пора наконец определиться.

14 июня 2022 года Шольц заявил о том, что Германия расширит военную помощь Украине и предоставит ВСУ дополнительные единицы оружия. Предполагается поставка современных систем ПВО и противоартиллерийских радаров.

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