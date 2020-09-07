Французское военное судно Dupuy de Lome заблокировало работу российских комплексов противовоздушной обороны (ПВО) С-400 во временно оккупированном Крыму.
Читайте такжеПомпео: США будут создавать ракеты для сдерживания РоссииОб этом сообщает AVIA.PRO.
Это стало возможным благодаря постановке помех на определенных частотах и перехвату радиочастот, излучаемых радиолокационными системами С-400.
По мнению российских экспертов, получить такую информацию ЕС удалось после многочисленных полетов над местами развертывания указанных комплексов.
Издание напоминает, что 6 сентября французский военный разведывательный корабль Dupuy de Lome прошел Босфорский пролив и устремился в центральную часть Черного моря. Несмотря на отсутствие вооружения, судно оснащено мощной радиопередающей аппаратурой, что позволяет осуществлять «взлом» радаров противника.
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