Судно оснащено мощной радиопередающей аппаратурой.

Французское военное судно Dupuy de Lome заблокировало работу российских комплексов противовоздушной обороны (ПВО) С-400 во временно оккупированном Крыму.

Читайте такжеПомпео: США будут создавать ракеты для сдерживания РоссииОб этом сообщает AVIA.PRO.

Это стало возможным благодаря постановке помех на определенных частотах и перехвату радиочастот, излучаемых радиолокационными системами С-400.

По мнению российских экспертов, получить такую информацию ЕС удалось после многочисленных полетов над местами развертывания указанных комплексов.

Издание напоминает, что 6 сентября французский военный разведывательный корабль Dupuy de Lome прошел Босфорский пролив и устремился в центральную часть Черного моря. Несмотря на отсутствие вооружения, судно оснащено мощной радиопередающей аппаратурой, что позволяет осуществлять «взлом» радаров противника.

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Автор: Катерина Шварц