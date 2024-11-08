Это первый случай, когда воинская часть выступила разработчиком образца вооружения и военной техники, и успешно кодифицировала его как предмет поставки.

Министерство обороны Украины получило первый патент на технологию детекции вражеских FPV-дронов под названием "Ветряк М".

Как отмечается в сообщении в Telegram-канале МОУ, разработка, созданная украинскими военными инженерами Центра масштабирования технологических решений (ЦМТР), уже активно внедряется в войска.

В министерстве пояснили, что это инновационное устройство, позволяющее обнаруживать вражеские FPV-дроны, обеспечивая дополнительное преимущество на поле боя.

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"Ветряк М" уже кодифицирован и допущен к эксплуатации в ВСУ. Это первый случай, когда воинская часть выступила разработчиком образца ВВТ и успешно кодифицировала его как предмет поставки", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что патентование стало возможным благодаря отделу по вопросам интеллектуальной собственности Минобороны, созданному в Главном управлении военной юстиции в сентябре 2024 года.

Новые технологии в ВСУ - о чем еще известно

Как сообщал УНИАН, ранее МОУ кодифицировало и допустило к использованию в Силах обороны новый отечественный бронеавтомобиль UAT-TISA. У модели есть несколько особенностей. В зависимости от поставленных задач технику можно оборудовать дополнительными устройствами.

На шасси UAT-TISA установлена специальная бронекапсула, которая дает экипажу защиту от огня из стрелкового оружия. Конструкция бронекапсулы позволяет установить пулемет на турель. Противоминная защита выдерживает подрыв взрывных устройств под колесом и днищем автомобиля.

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