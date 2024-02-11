Украинские военные подтвердили информацию, что уже имели дело с Т-55 и Т-62.

Российская армия вынуждена использовать старые танки времен холодной войны, включая машины Т-55 1950-х годов, из-за больших потерь и неспособности наладить производство новых.

Об этом сообщает издание Forbs со ссылкой на украинских военных. По данным Oryx, с начала войны Россия потеряла более 2600 танков. Не имея возможности их заменить, Россия бросает на штурмы устаревшие Т-55, Т-62, а также Т-72 и Т-80 первого поколения.

Украинский оператор дронов "Kriegsforscher" зафиксировал, что в последних штурмах Т-62 и Т-55 стали обычным делом. Их используют в качестве танков, а не в качестве гаубиц, как это было раньше.

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"Команда "Кригсфоршера" недавно подбила два Т-62 в районе Водяного на востоке страны, 13 Т-62 и Т-55 в окрестностях Новомихайловки и более 10 Т-62 в районе украинского плацдарма в Крынках", - пишет издание.

Некоторые из этих танков получили экстренную модернизацию: новые радиостанции, современная оптика, свежие слои динамической брони. Но многие из них остаются без изменений. Их тонкая броня не выдерживает современных противотанковых средств, но они по-прежнему представляют угрозу для пехоты.

Использование устаревших танков - что известно

Российские войска начали использовать свои 70-летние танки Т-55 для прямых атак, всего несколько месяцев назад они бы не решились на это, но потери вынуждают.

За прошедшие сутки, 10 февраля, украинские войска ликвидировали 930 российских захватчиков на фронте. По состоянию на сегодня потери России в войне уже составляют 395 200 человек. Среди новых потерь РФ также упоминалось о 12 танках.

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