Шведские самолеты не могут похвастаться такой же экспортной цепочкой, как у американских, отметил Брент Иствуд.

Шведские истребители JAS 39 Gripen рассматриваются как более дешевая и эффективная альтернатива американским F-35, от которых подумывают отказаться Канада и Португалия на фоне напряженности из-за внешней политики президента США Дональда Трампа и торговых споров. Об этом пишет бывший офицер армии США, военный аналитик Брент Иствуд в своей статье для 19fortyfive.

Сравнивая самолеты, автор акцентировал, что F-35 зарекомендовал себя в бою, в частности, благодаря успешным миссиям Израиля, а Gripen не обладает передовой скрытностью, адаптивностью программного обеспечения, а также возможностями интеграции беспилотников.

"Gripen - это способный самолет. Это птица 4,5-го поколения, которая обладает всеми функциями, которые можно ожидать от этого обозначения. Но она не такая скрытная, как пятое поколение F-35. Плюс, американский Lightning II - это летающий компьютер, который можно обновлять с помощью файлов данных миссии после боя. Эта уникальная программная возможность показала, что она чрезвычайно эффективна во время боевых миссий на Ближнем Востоке", - отметил Иствуд.

Видео дня

К тому же, как добавил аналитик, шведские истребители Gripen не могут похвастаться такой же экспортной цепочкой, как у F-35:

"19 стран заказали или уже летают на F-35. JAS 39 Gripen пытался конкурировать на экспортном рынке с F-35, но это было рискованно. Gripen есть у Швеции, Бразилии, Южной Африки, Чехии, Венгрии и Таиланда, и они, похоже, довольны, но это не так много клиентов по сравнению с рыночной долей F-35".

По словам Иствуда, Швеция должна убедить страны, что Gripen - правильный выбор, но пока это оказалось "неуловимым", ведь даже их сосед Финляндия выбрала F-35 для замены своих F/A-18 Hornets.

Генеральный директор Saab Микаэль Йоханссон ранее заявлял, что с F-35 трудно конкурировать:

"Это крайне расстраивает, мягко говоря, и я могу сказать, что дело не в продукте [Gripen], который мы разработали и произвели. Если бы все было на равных условиях, не говоря уже о безопасности, политике и других областях, то, я думаю, нам было бы намного лучше".

Gripen против F-35 - что сообщалось ранее

Напомним. ранее бывший консультант Пентагона Рубен Джонсон писал, что шведский истребитель JAS 39 Gripen, несмотря на все свои преимущества, на международном рынке часто несправедливо проигрывает самолетам американского производства, таким как F-35 и F-16.

Сравнивая JAS 39 Gripen с F-35, эксперт акцентировал, что шведский самолет, вероятно, является лучшим соотношением цены и качества среди всех истребителей на рынке сегодня

По его словам, Gripen - это исключительно экономичный и универсальный боевой самолет, отличающийся низкими эксплуатационными расходами, возможностью адаптации к различным системам вооружения и уникальными возможностями, такими как возможность эксплуатации с взлетно-посадочных полос на шоссе.

Вас также могут заинтересовать новости: