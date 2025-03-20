Истребитель F-35 обычно несет вооружение во внутренних отсеках для снижения заметности.

Тысячи вылетов, совершенных израильскими F-35I в последних конфликтах на Ближнем Востоке, включали в себя первое в истории самолета боевое применение внешнего подвесного вооружения. Об этом сообщает The War Zone.

Для снижения заметности F-35 обычно несет вооружение во внутренних отсеках. Однако существует так называемый "режим зверя" (Beast Mode), который позволяет подвешивать вооружение на внешние пилоны, тем самым значительно увеличивая боевую нагрузку самолета.

Этот режим ранее активно тестировали на F-35, но, насколько известно, не применяли во время реальных боевых вылетов.

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На представленном Воздушными силами Израиля фото можно видеть F-35, несущим на внешних узлах сразу четыре боеприпаса типа Joint Direct Attack Munition (JDAM).

Напомним, JDAM является комплектом оборудования, который превращает простые свободноспадающие бомбы в высокоточные управляемые. Ранее такое оружие передали Украине западные союзники. Среди носителей JDAM - адаптированный под него советский истребитель Су-27.

F-35 - справка

F-35 Lightning II является семейством малозаметных многофункциональных истребителей пятого поколения, которое разработано корпорацией Lockheed Martin в трех основных версиях - F-35A, F-35B и F-35C.

Предназначенные для Израиля самолеты получили обозначение F-35I. Они имеют определенные отличия от других истребителей семейства. Это касается, в частности, радиоэлектронного оборудования.

Напомним, ранее УНИАН писал, что в Канаде опасаются возможности "выключения" Соединенными Штатами истребителей F-35. Также сообщалось, что канадцы вообще могут отказаться от F-35 на фоне торговой войны с США.

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