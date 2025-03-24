В Румынии обсуждают, что было бы, если бы страна приобрела истребители Gripen вместо F-16.

В Румынии до сих пор обсуждается тема перехода с истребителей МиГ-21 на американские самолеты F-16. В частности одно из румынских изданий опубликовало подкаст с генералом авиации в отставке Лауренциу Симионеску, во время которого продолжались дискуссии относительно этих самолетов, пишет Defense Express.

Уже позже Defense Romania обнародовало новый материал из этого подкаста, в котором говорится о другом самолете, а именно шведском истребителе Gripen от Saab. В частности генерал отмечал, что сейчас может быть актуальным вопрос, как бы сложилась ситуация, если бы Румыния обратила внимание именно на Gripen.

"Такой вопрос возникает по той причине, что румыны закупали свои F-16 без тендера, но, как отмечает Симионеску, при выборе самолета воздушные силы как можно тщательнее проанализировали все возможные варианты, включая шведские истребители типа Gripen", - добавляют аналитики Defense Express.

Видео дня

Сам генерал отметил, что "победителем" такого анализа стал F-16, ведь сыграли экономические факторы, а также вопросы оперативной совместимости со странами-членами НАТО.

"Я могу гарантировать вам, что хотя был выбран F-16, все другие варианты также были приняты во внимание. Критерии, которые привели к этому выбору, многочисленные и уже являются историей", - пояснил военный и добавил, что нет смысла говорить о том, что бы было, если бы Румыния выбрала Gripen.

В то же время эксперты предположили, что существенную роль в закупке истребителей играло наличие свободных подержанных самолетов в мире, ведь еще в 2010-х годах Румыния отмечала, что не может позволить купить себе новые истребители. Поэтому в 2013 году страна подписала соглашение на закупку самолетов у Португалии и уже в марте 2021 года получила все 17 истребителей.

Позже Румыния закупила самолеты у Норвегии и имеет план по выводу из эксплуатации своих истребителей с 2034 по 2040 годы.

Истребители Gripen - последние новости

Ранее авиаэксперт Анатолий Храпчинский объяснил ценность истребителей Gripen для Воздушных сил Украины. По его словам, шведские истребители с точки зрения тактико-технических характеристик, доступности к ремонтным базам и некоторого вооружения такие самолеты "гораздо легче и проще использовать".

Также сообщалось, что Швеция модернизирует истребители Gripen. Отмечается, что под крыло шведских Gripen интегрируют современные ракеты класса "воздух-воздух" и "воздух-земля", однако неизвестно о каких именно изделиях идет речь.

Вас также могут заинтересовать новости: