Швеция модернизирует истребители Gripen

Кроме того, армия страны подписала контракт на поставку противокорабельных ракет RBS15 Mk3.

Основные истребители Швеции Gripen в версии C/D пройдут модернизацию с целью расширения номенклатуры вооружения и обновления некоторых систем, сообщает компания Saab, которая будет выполнять эти работы в рамках контракта на около 42 млн долларов.

Под крыло шведских Gripen интегрируют современные ракеты класса "воздух-воздух" и "воздух-земля", но без указания о каких именно изделиях идет речь.

Впрочем, Gripen C/D и так имеет довольно широкую номенклатуру вооружения, как для поражения наземных целей, так и воздушных. Официальная брошюра от Saab по арсеналу Gripen C/D показывает значительное разнообразие вооружения, которое включает и наиболее дальнобойную западную ракету "воздух-воздух" Meteor от MDBA, которую немецкие Eurofighter только неделю назад запустили впервые, так и крылатые ракеты Taurus. Поэтому придумать о каком именно новом оружии идет речь довольно сложно.

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Saab также сообщила о контракте на поставку в вооруженные силы Швеции противокорабельных ракет RBS15 Mk3. Общая стоимость составляет 72 млн долларов, начало поставок определено с 2026 года.

Дозвуковая противокорабельная ракета RBS15 Mk3 имеет расширенную дальность в 200 км, которая значительно больше возможностей предыдущих версий в 70 км. Новая версия также имеет новую систему навигации и обновленную радиолокационную головку самонаведения. Вес боевой части - 200 кг.

Украина ожидает передачи истребителей Gripen: что известно

Как писал УНИАН, разговоры о возможной передаче Украине шведских истребителей ведутся уже давно, но долгое время им не хватало конкретики. Однако в конце ноября появилась новость, что Швеция передала Украине запчасти для 14 истребителей Gripen. Самих самолетов еще не передали, однако никто бы не давал запчасти, не планируя вскоре предоставить и сами самолеты.

Вместе с тем среди экспертов существует мнение, что НАТО "придержало" поставку Украине шведских самолетов, чтобы не распылять усилия украинцев на поддержку инфраструктуры для трех различных типов самолетов. Украина уже имеет F-16, а вскоре прибудут еще и Mirage 2000-5. Поставка третьего типа самолета может принести больше головной боли, чем пользы.

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