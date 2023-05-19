В частности, будет обсуждаться тема обучения украинских пилотов.

Президент Европейского Совета Шарль Мишель сообщил, что на саммите лидеров стран "Большой семерки" рассмотрят возможность передачи Украине истребителей F-16. Об этом Мишель сказал на пресс-конференции перед началом саммита лидеров G7 (Германии, Великобритании, США, Канады, Франции, Италии и Японии), который 19-21 мая проходит в японском городе Хиросима.

"Сегодня у нас есть возможность обсудить эту тему вместе с Джо Байденом и другими членами G7. Мы сделаем оценку дополнительного уровня поддержки, которая будет нужной", - сказал Мишель.

Как отметил Мишель, очень понятно, что Украина нуждается больше военной техники.

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По его словам, в ЕС решили создать систему для увеличения уровня производства боеприпасов.

"Мы должны ускорить наши усилия. С точки зрения истребителей, вы, вероятно, видели, что некоторые страны объявили о коалиции для того, чтобы начать обучение пилотов. Мы обсудим эту тему сегодня с Соединенными Штатами и другими партнерами", - сказал Мишель.

F-16 для Украины - что стоит знать

После высказанной странами Европы готовности обучать украинских пилотов конгрессмены США усилили давление на Белый дом.

Кроме того, на этой неделе президент Владимир Зеленский путешествовал по Европе, призывая к увеличению помощи, особенно самолетов. К примеру, в Британии уже летом начнутся учения летчиков ВСУ на различных типах западных истребителей. Бельгия быстро последовала этому примеру, заявив, что также может обучать пилотов.

Тогда как The New York Times со ссылкой на украинского и американского чиновников писал, что Соединенные Штаты запретили пилотам ВСУ тренироваться на истребителях F-16 в европейских государствах. А без четкого американского одобрения подготовка украинских пилотов ограничивается ознакомлением с техническим языком и тактическими уроками даже не касаясь F-16.

Но вскоре оказалось, что два украинских пилота, которые проходили обучение на специальных тренажерах в течение двух недель на авиабазе США, превзошли ожидания Пентагона. Обучить их полетам на F-16 можно будет за 4, а не за 16 месяцев, как считалось ранее. В то время как длительное обучение на F-16, как утверждалось в более чем 30 месяцев, было одним из официальных аргументов, почему США "сворачивали" вопрос о поставках истребителей.

Наконец 19 мая, в первый день саммита "Большой семерки", появилась информация, что США уже не будут препятствовать поставкам самолетов F-16 в Украину. Хотя, как отметил координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, F-16 не будут "в повестке дня" встречи.

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