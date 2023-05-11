По его словам, отечественные пилоты очень быстро овладеют этими самолетами.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов уверен, что Украина вскоре получит истребители F-16, о чем он он заявил в эфире национального телемарафона.

"Я сторонник F-16, и уже заванговал, что они обязательно у нас будут. Поверьте, будут. Так, как работает президент над этим вопросом, так, как работают наши дипломатические представители, другие представители, которые занимаются этим вопросом – F-16 будет в украинском небе защищать нашу страну. Вопрос только времени. Поверьте, овладеем очень быстро, и наши асы будут иметь преимущество в небе над русской мерзостью", - сказал он.

На вопрос журналиста об информации, что наши пилоты учились на симуляторах, а Данилов ответил следующим образом:

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"А чего вы решили, что наши учились только на симуляторах? Вы помните классика? Не рекомендую читать некоторые газеты, особенно утром. Все идет, как должно идти, не волнуйтесь. Наши военные, особенно летчики, очень быстро овладели необходимой частью. Поверьте, как только они появятся в нашем небе, рашисты будут убегать гораздо быстрее".

F-16 для Украины

Украина активно работает над тем, чтобы пилоты получили западные самолеты. По мнению украинских военных, лучше всего подойдут американские истребители F-16 - они будут самым эффективным оружием в уничтожении как воздушных целей оккупантов, так и их позиций далеко в тылу.

Довольно долго тема снабжения истребителей была табуированной, но сдвинулась с мертвой точки. Недавно партнеры предоставили Украине партию советских истребителей МиГ-29. Впрочем, они настолько многоцелевые, как те же F-16.

Как сообщал УНИАН, 9 мая 2023 года премьер-министр Нидерландов заявил, что его ряд рассматривает возможность передачи Украине вместе со своими европейскими партнерами истребителей F-16.

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