Переговоры по F-16 продолжаются, заверил чешский лидер.

Решение о передаче Украине американских истребителей F-16 до сих пор не принято, но президент Чехии Петр Павел допускает, что однажды Запад может "удивить" таким сообщением.

Как рассказал Павел в эфире чешского радио, сейчас Украине не передают F-16 по двум причинам. В частности, по той причине, что США не хотят, чтобы некоторые технологии попали в руки россиян.

Кроме того, как уже было проговорено и представителями других стран ЕС, среди западных лидеров до сих пор царит убеждение, что длительная подготовка пилотов ВСУ к применению современной западной авиации является важным препятствием передачи самих самолетов.

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"Но я знаю, что переговоры продолжаются, и давайте удивимся, если в результате Украина получит несколько F-16, возможно, с демонтированной частью этой техники", - ответил президент Чехии.

В том же интервью Павел заявил о передаче Украине двух установок "КУБ" для противодействия российской авиации и ракетам, а также выразил заинтересованность в поставках Киеву чешских штурмовиков L-159, которые, по его мнению, могут сыграть не последнюю роль в контрнаступлении ВСУ.

F-16 для Украины - главное

Украина продолжает настаивать, что американские истребители, в частности F-16, будут самым эффективным оружием в уничтожении как воздушных целей оккупантов, так и их позиций далеко в тылу.

Вместе с тем, ВСУ уже успешно испытали передовые ПВО Patriot во время массированных атак российскими баллистическими ракетами.

Также в Украину поступила партия советских истребителей МиГ-29 от Польши. Однако они, по мнению эксперта Олега Жданова, не столь многоцелевые, как те же F-16. А с появлением ЗРК Patriot в Украине потребность в F-16 еще больше возросла, поскольку самолет адаптирован к этой системе.

Тем не менее, дискуссии о возможности поставок Украине западных самолетов снова возобновились. 9 мая 2023 года премьер-министр Нидерландов заявил, что его правительство рассматривает возможность передачи Украине вместе со своими европейскими партнерами истребителей F-16.

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