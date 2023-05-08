Он отметил, что должно быть понимание того, что Украине нужно больше таких систем как Patriot, и IRIS-T.

После получения обещанной украинскими партнерами техники и оборудования ВСУ будут иметь одну из лучших систем противовоздушной обороны.

Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь Воздушных сил полковник Юрий Игнат. "Украина - большая страна, нам есть что защищать. Я имею в виду не только границы, на подступах, но и Украину внутри. Потому что объекты критической инфраструктуры, объекты энергетики, атомные электростанции – это приоритетные цели для врага. Они часто атакуют сами подстанции, которые обеспечивают питание атомных энергоблоков", - пояснил ситуацию Игнат.

Он отметил, что должно быть понимание того, что это серьезная угроза, и поэтому Украине нужно больше таких систем как Patriot, SAMP/T, IRIS-T, NASAMS и F-16, без которых ВСУ не обойтись. Игнат подчеркнул, что это вооружение поможет "создать одну из лучших систем противовоздушной обороны в мире". "Мы будем иметь одну из лучших ПВО, когда получим все то, что нам обещали партнеры, и заменим полностью старый парк советской техники: как систем ПВО, так и авиационной платформы", - подчеркнул он.

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Украинская ПВО

В последнее время украинская система ПВО значительно укрепилась за счет помощи от западных партнеров. В частности, с помощью немецких зенитных ракетных комплексов IRIS-T с октября 2022 года уничтожено более 60 воздушных целей в украинском небе.

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