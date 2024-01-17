Евросоюз намерен провести аудит оружия, поступившего в Украину с момента полномасштабного вторжения России. И представить результаты проверки в столицах стран-членов ЕС к саммиту лидеров Евросоюза 1 февраля. Аудит поставок оружия и боеприпасов был инициирован канцлером Федеративной Республики Германия Олафом Шольцем.

Когда в медиа появляется информация о "проверке поставок оружия" в Украине, многие видят в таких новостях "зраду". Однако сейчас речь идет о проверке того, как страны-члены Европейского союза выполнили свои обязательства по оказанию военно-технической помощи (поставке оружия и боеприпасов) Украине. То есть, это не проверка Украины, а проверка поставщиков из государств-членов ЕС относительно того, смогли ли они предоставить нашему государству то вооружение и боеприпасы, которые обязались предоставить, в соответствии с подписанными соглашениями. Медиа сообщают, что аудит будет базироваться на материалах, предоставленных государствами-членами в ответ на запросы Европейской службы внешних дел (ЕСВД), при этом служба уже встретила сопротивление со стороны некоторых стран, не желающих предоставлять полные данные.

Шольц стремится стимулировать членов Евросоюза активнее оказывать помощь Украине

Почему с такой инициативой выступил Шольц? Я думаю, что, с одной стороны, на это повлияло желание помочь Украине. Сейчас по объемам выделенной Украине помощи Германия занимает второе место, а первое - США. С другой стороны, видимо, на это повлияла внутриполитическая дискуссия в самой Германии (немцы хотят проверить, все ли поставки оружия, которые были обещаны другими европейскими партнерами Украины, были поставлены, потому что таким образом стремятся заставить другие страны работать лучше над поставками и закупкой оружия через общую систему EPF, - УНИАН). Ранее канцлер Германии заявил, что запланированые большинством партнеров ЕС поставки оружия Украине "слишком маленькие" и призвал другие страны увеличить их.

То есть, Шольц стремится стимулировать членов Евросоюза активнее оказывать помощь Украине, а также продемонстрировать своим избирателям, что вопросом помощи Украины занимается не только Германия, а весь Европейский союз (сейчас именно Германия является крупнейшим среди стран-членов ЕС предоставителем военной помощи Украине).

То есть, перед тем, как объявить о выделение Украине военной помощи на 7 миллиардов евро (как сообщает правительство Германии, об этом шла речь 17 января во время телефонного разговора канцлера Германии Олафа Шольца с президентом США Джо Байденом), надо было соответственно подготовить общественное мнение.

Владимир Горбач, политический аналитик Института евроатлантического сотрудничества