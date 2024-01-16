Результаты проверки должны быть представлены к саммиту лидеров ЕС 1 февраля.

Евросоюз проведет аудит того, сколько оружия страны-члены предоставили Украине с момента полномасштабного вторжения России, на фоне заявлений, что некоторые столицы предоставляют меньше, чем могли бы.

Как сообщили Financial Times три европейских дипломата, Европейская служба внешних дел проводит аудит вооружений, поставленных странами-членами с момента полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года. ЕСВД планирует представить результаты аудита в столицах к саммиту лидеров ЕС 1 февраля.

По словам одного из дипломатов, аудит будет базироваться на материалах, предоставленных государствами-членами в ответ на запросы ЕСВД, при этом служба уже встретила сопротивление со стороны некоторых стран, не желающих предоставлять полные данные.

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Отмечается, что решение о проведении аудита было принято после того, как на прошлой неделе канцлер Германии Олаф Шольц потребовал подсчитать и сравнить военные поставки стран-членов ЕС в Киев.

FT отмечает, что комментарии Шольца перекликаются с частными высказываниями должностных лиц из других стран ЕС относительно масштабов военных поставок, обещанных другими странами-членами ЕС.

"Хотя замечания Шольца были восприняты как упрек другим крупным странам ЕС, таким как Франция и Италия, чьи военные обязательства намного меньше, его публичный призыв к большей прозрачности был поддержан в частном порядке высокопоставленными чиновниками в Брюсселе, которые считают, что некоторые государства могли бы предоставить больше оружия Киеву в критический момент конфликта", - говорится в статье.

Шольц раскритиковал размеры помощи от ЕС Украине

В начале этого года канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что запланированные большинством партнеров ЕС поставки оружия Украине "слишком малы" и призвал другие страны увеличить их.

Также в СМИ появилась информация о том, что Шольц выразил свое недовольство и лично президенту Франции. Якобы в Берлине считают, что Париж делает недостаточно для помощи Украине.

В свою очередь европейский комиссар по внутренней торговле и услугам Тьерри Бретон упрекнул Германию в том, что она сосредоточилась на отправке Киеву двусторонней помощи и делает недостаточно для поддержки совместных усилий Евросоюза по оказанию военной помощи Украине.

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