Вашингтон ввел ограничения на передачу оружия Кипру в 1987 году.

США снимут 33-летнее эмбарго на поставки оружия Кипру и углубят сотрудничество с Никосией в сфере безопасности.

Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, передает zn.ua со ссылкой на Reuters.

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Остров был разделен в 1974 году после турецкого вторжения, вызванного переворотом. Турция признает самопровозглашенную Турецкую республику Северного Кипра, которая не признана другими странами. Несколько миротворческих усилий провалились.

Вашингтон ввел ограничения на передачу оружия Кипру в 1987 году, чтобы стимулировать усилия по воссоединению и избежать гонки вооружений на острове.

"Кипр - ключевой партнер в Восточном Средиземноморье. Мы снимем ограничения на продажу нелетальных средств защиты и услуг Республике Кипр в наступающем финансовом году", - сказал Помпео.

Эмбарго на поставки оружия

Евросоюз в феврале этого года продлил еще на один год эмбарго на поставки оружия Беларуси и санкции в отношении четырех граждан этой страны.

США намерены помешать Ирану приобретать современную военную технику у России и Китая после завершения срока действия оружейного эмбарго против страны 18 октября этого года.

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Автор: УНИАН