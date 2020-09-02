США снимут эмбарго на поставки оружия Кипру / фото ua.depositphotos.com

Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, передает zn.ua со ссылкой на Reuters.

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Остров был разделен в 1974 году после турецкого вторжения, вызванного переворотом. Турция признает самопровозглашенную Турецкую республику Северного Кипра, которая не признана другими странами. Несколько миротворческих усилий провалились.

Вашингтон ввел ограничения на передачу оружия Кипру в 1987 году, чтобы стимулировать усилия по воссоединению и избежать гонки вооружений на острове.

"Кипр - ключевой партнер в Восточном Средиземноморье. Мы снимем ограничения на продажу нелетальных средств защиты и услуг Республике Кипр в наступающем финансовом году", - сказал Помпео.

Эмбарго на поставки оружия

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Автор: УНИАН