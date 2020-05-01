США работают над продолжением оружейного эмбарго против Ирана - Помпео

Помпео отметил, что США уверены в продлении срока оружейного эмбарго против Ирана и работают для этого со своими партнерами в Совете безопасности ООН.

США намерены помешать Ирану приобретать современную военную технику у России и Китая после завершения срока действия оружейного эмбарго против страны 18 октября этого года.

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Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео. «Президент Трамп и наша команда готовы разыграть все карты, чтобы быть уверенными в том, что с наступлением октября текущего года они (Иран.- ред.) не смогут приобретать танки и бронетранспортеры у России и Китая», - заявил Помпео, передает kommersant.

Он добавил, что США уверены в продлении срока оружейного эмбарго против Ирана и работают для этого со своими партнерами в Совете безопасности ООН, а именно с Россией, Китаем, Великобританией и Францией.

Ранее газета The New York Post сообщила, что госсекретарь Майк Помпео пытается оказать давление на ООН, чтобы продлить эмбарго на поставку оружия Ирану или наложить гораздо более серьезные санкции на эту страну. Госсекретарь объяснил это тем, что не верит в мирный характер иранской космической программы после недавнего успешного запуска спутника Тегераном.

Предыдущие договоренности с Ираном предусматривали, что оружейное эмбарго будет снято с него в течение пяти лет, а поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения Совбеза ООН. В мае 2018 года президент США Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе из «ядерной сделки» с Тегераном и возобновлении санкций против него.