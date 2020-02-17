Евросоюз продлил на год эмбарго на поставки оружия в Беларуси

Этот шаг, в частности, был одобрен послами ЕС 12 февраля.

Совет Европейского союза объявил 17 февраля, что ЕС продлил еще на один год эмбарго на поставки оружия Беларуси и санкции в отношении четырех граждан этой страны.

В заявлении Совета ЕС говорится, что 16-летние санкции были продлены до 28 февраля 2021 года, пишет Радио Свобода.

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«Эти меры включают эмбарго на оружие и технику, которая может быть использована для внутренних репрессий, и замораживание активов и запрет на путешествия для четырех человек в связи с необъяснимым исчезновением двух оппозиционных политиков, одного бизнесмена и одного журналиста в 1999 и 2000 годах», – говорится в заявлении.

Этот шаг, в частности, был одобрен послами ЕС 12 февраля.

Санкции против Беларуси были введены в 2004 году из-за исчезновения оппозиционных политиков Юрия Захаренко и Виктора Гончара, бизнесмена Анатолия Красовского и журналиста Дмитрия Завадского.

В 2011 году ЕС ввел дополнительные санкции против граждан Беларуси, причастных к насильственным действиям в декабре 2010 года против демонстрантов в Минске, которые протестовали против официальных результатов переизбрания президента Александра Лукашенко. 15 февраля 2016 года Совет ЕС принял решение отменить ограничительные меры в отношении 170 человек и четырех компаний, сохраняя при этом эмбарго на поставки оружия и санкции против четырех лиц в связи с этим.