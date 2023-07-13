Заявленной помощи от партнёров хватит на 1,5-2 месяца интенсивной работы, считает Роман Свитан.

Дополнительные пусковые установки систем ПВО NASAMS и Patriot, которые Украина в ближайшее время получит от Норвегии и Германии соответственно, не сыграют большой роли в закрытии неба от российских ракет и иранских дронов-камикадзе.

Заявленной помощи от партнёров хватит лишь на полтора-два месяца интенсивной работы, о чём в эфире "24 канала" заявил военный эксперт Роман Свитан.

"То, что нам передают, это расходники где-то на полтора-два месяца интенсивной боевой работы. Это не глобальные геймчейнджеры точно и не глобальное решение вопроса. Нам передают две пусковые установки Patriot, а только в одном комплексе Patriot, который наш большой город (Киев, - УНИАН) прикрывает, их восемь. Это расходник - вдруг одна из пусковых установок выйдет из строя. Сама по себе это просто контейнер для хранения ракет, больше ничего. Нам передают два тубуса для хранения ракет", - сказал он.

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По его словам, чтобы закрыть небо над Украиной, нужно минимум раз в десять больше пусковых установок, причём речь идёт о комплексах ПВО все номенклатур - начиная с американских Patriot и заканчивая французским Crotale.

"У нас недостаток 90%, чтобы закрыть всё небо над Украиной", - пояснил эксперт.

Оружие для Украины - что известно

Как сообщал УНИАН, Королевство Норвегия передаст Украине очередной пакет поддержки для систем противовоздушной обороны NASAMS. Он подразумевает два дополнительных Центра управления огнем, две пусковые установки и запасные части.

В свою очередь, Германия предоставит Украине дополнительно две пусковые установки ЗРК Patriot, о чём договорились президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Олаф Шольц.

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