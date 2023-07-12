Украина получит от Норвегии, в частности, запасные части для NASAMS.

Королевство Норвегия передаст Украине пакет поддержки для систем противовоздушной обороны NASAMS.

Об этом идет речь в сообщении Министерства обороны Норвегии в микроблоге Twitter. "Норвегия жертвует Украине пакет поддержки NASAMS, в который входят два дополнительных Центра управления огнем, две пусковые установки и запасные части", - сообщил министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам.

Чиновник добавил, что это обеспечит выносливость, резерв и гибкость для уже переданной системы противовоздушной обороны украинского государства.

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Как сообщал УНИАН, в Украине NASAMS зарекомендовала себя как эффективная система ПВО. Этот комплекс был разработан норвежской компанией Kongsberg совместно с американской Raytheon.

NASAMS могут сбивать ракеты, самолеты и другие воздушные цели противника на малых и средних высотах. Дальность поражения составляет от 2,5 до 40 км; высота поражения - от 30 м до 16 км; время реагирования - 10 секунд.

Недавно стало известно, что Украина получит от Литвы два зенитно-ракетных комплекса противовоздушной обороны NASAMS.

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