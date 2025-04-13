По его словам, их эффект зависит от того, куда они "прилетят".

Российские оккупанты уже используют "Шахеды", которые также носят термобарические боеприпасы. При этом для них не было сверхзадачей заменить фугасный осколочный снаряд на термобарический, заявил председатель общественной организации "Аэроразведка" Ярослав Гончар.

"И если действительно удар придется в окно дома и такой взрыв произойдет внутри помещения, то разрушительная сила от термобарического взрыва превышает силу фугасного боеприпаса. Если это бахнет на улице, то эффект меньше от него", - отметил он в эфире "Украинского радио".

По слова Гончара, Россия существенно усовершенствовала иранские БПЛА. Во-первых, дроны изменились визуально. К примеру, противник теперь использует композит-материалы для изготовления фюзеляжа. Таким образом россиянам удается уменьшить их отражающую поверхность и уменьшить на них влияние РЭБ.

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Также изменилась система наведения. Ранее оккупанты использовали для спутниковой навигации четыре антенны. Но сейчас их больше, что существенно усложняет работу украинских военнослужащих по применению РЭБ.

"Было бы странно, если бы за три года, а они их тысячи изготовили и использовали, и там не произошло бы технологических изменений. Наш враг в кафедре электроники довольно продвинутый, их средства радиоэлектронной борьбы, радиоэлектронной технической разведки всегда были на довольно высоком качественном уровне", - добавил эксперт.

Другие новости об использовании Россией "Шахедов"

Ранее УНИАН сообщал о демонстрации того, чем оккупанты начиняют свои дроны, которые потом бьют по Украине. Украинский специалист в области радиотехнологий Сергей "Флеш" Бескрестнов показал на фото шарики. Вероятно, усиливая боевую часть "шахеда", россияне стремятся к максимальному поражению.

Кроме того, производитель средств радиоэлектронной борьбы объяснил, как бороться с налетами "Шахедов". По его словам, Силам обороны нужна автоматизация противодействия этой угрозе, потому что мобильных групп ПВО уже не хватает.

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