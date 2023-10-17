Россияне похвастались производством дронов даже на хлебных комбинатах.

Никакого массового производства FPV-дронов на российских хлебозаводах нет. Показанный на российском телевидении сюжет об этом стоит воспринимать лишь как нелепую пропаганду. Об этом пишет издание Defense Express, специализирующееся на оружейной тематике.

Так, в воскресном выпуске программы "Вести" на телеканале "Россия 1" вышел сюжет о том, как в Тамбове на базе местного хлебного комбината начали выпускать FPV-дроны. Defense Express акцентирует, что весь сюжет является "тотально пропагандистским в самом мерзком рашиском стиле", но несколько важных выводов из него можно сделать.

Во-первых, речь идет о небольшом цехе на территории хлебзавода, который был создан по местной инициативе. Во-вторых, в сюжете прямо признается, что речь идет о сборе из готовых комплектующих, закупленных где-то в Юго-Восточной Азии.

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"Единственное, что очевидно производится в РФ – это рама коптера, при этом не из карбона, а текстолита", - отмечает издание.

В третьих, через весь сюжет пронесена идея, что дронов надо больше, что их надо лепить "как пирожки", чтобы обеспечить по 100 дронов-камикадзе на 1 км фронта в сутки. Но тут-таки слышны нарекания, что пока это лишь "порыв энтузиастов", а нужна стратегическая государственная программа с госзаказом, дотациями и преференциями.

"Поэтому ответ на вопрос, действительно ли в РФ начали на государственном уровне делать дроны-камикадзе на хлебокомбинатах, используя их производственные мощности – то нет. Речь идет об частном случае инициативы "снизу", который подается, как пример", – подчеркивает Defense Express.

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