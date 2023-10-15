Украинские военные уже уничтожили несколько "новейших" установок, которые россияне используют для минирования территории.

Российская корпорация "Ростех" заявила, что "досрочно" передала оккупационной армии РФ новую партию систем дистанционной постановки мин "Земледелие". Об этом пишет пишет Defense Express.

По словам захватчиков, эти системы работают по принципу, схожему с работой реактивных систем залпового огня, и внешне похожи на "Грады". Но вместо "обычных" реактивных снарядов эта система отстреливает боеприпасы для дистанционного минирования территорий.

"Земледелие" - технические характеристики

Производитель, НПО "СПЛАВ" им. А.Н. Ганичева, заявляет, что дальность стрельбы системы "Земледелие" составляет от 5 до 15 километров.

Каждая пусковая установка снаряжена двумя блоками на 25 реактивных снарядов калибра 122 мм каждый. Они установлены на базе бронированного 8-колесного шасси КамАЗ. Также в состав установки входит транспортно-заряжающая машина и транспортно-пусковые контейнеры с инженерными боеприпасами.

Утверждается, что одним залпом "Земледелия" можно быстро заминировать площадь, равную нескольким футбольным полям. При этом производитель уверяет, что система способна создавать минные поля любой сложности, в том числе с проходами для своих войск.

Также производитель уверяет, что каждая мина оснащена запрограммированным самоликвидатором и якобы деактивируется через определенное время без участия человека.

Система "Земледелие" считается одним из самых новых образцов оружия для российской армии. Ее приняли на вооружение в декабре 2020 года.

Применение системы на войне против Украины

Впервые во время войны против Украины была применена врагом в марте 2022 года, во время боев в Харьковской области.

Также россияне использовали "Земледелие" в боях на Запорожском направлении весной и летом 2023 года. Именно тогда эта система продемоснтрировала одну из своих самых опасных характеристик - возможность быстро разбрасывать на пути наших войск новое минное заграждение, что, в свою очередь, может сделать невозможным наступление подразделений на отдельных направлениях.

Уничтожение установок "Земледелие" - что известно

Сейчас известно, что украинские военные уничтожили по меньшей мере две российские системы "Земледелие". Первый подтвержденный случай зафиксирован в марте 2023 года с помощью беспилотника со "сбросами".

Второй раз "Земледелие" уничтожили в июне этого года. Для этого, предположительно, наши защитники использовали суб-боепипас индивидуального наведения типа SMArt 155 или 155 BONUS.

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