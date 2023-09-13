Кроме него уже на подходе похожая, но более мощная модель.

На вооружение ВСУ поступил отечественный ударный FPV-дрон KH-S7, который существенно превосходит аналоги по ключевым характеристикам и уже получил одобрение бойцов на передовой. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

"Это просто бомба-ракета-петарда!"- именно так отзываются бойцы о FPV-дронах, утверждают в ведомстве.

Минобороны со ссылкой на отзывы операторов и заявления самих разработчиков, утверждает, что KH-S7 является "действительно топовой моделью" для своего класса. В частности он превосходит аналоги по дальности полета, маневренности, запасу батареи, грузоподъемности и меткости.

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В частности военные приводят следующие характеристики дрона:

цифровая камера, предоставляющая изображение в FullHD-качестве, что позволяет проводить доразведку во время миссии;

полезная нагрузка в 1 кг, которую можно доставить на расстояние до 7 км;

максимальная дальность полета, подтвержденная на практике - 9,5 км.

Отмечается, что разработчики сделали основной акцент на надежности и мощности аппарата, поэтому все составляющие элементы закупают у "лучших производителей мира", с которыми заключены прямые контракты.

В Минобороны также сообщили, что сейчас проходит официальную регистрацию более мощная модель дрона от этого же разработчика – KH-S10. Этот беспилотник способен переносить до 3 кг полезной нагрузки и может выполнять функцию сброса боеприпаса.

Дроны на фронте в Украине

Как сообщал УНИАН, авиазавод "Антонов" перешел на производство беспилотники вместо пилотируемых самолетов. Новый центр по производству дронов теперь сможет лучше удовлетворять военные потребности Украины и дать инженерам "Антонова" больше работы.

По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, только за прошедшую неделю беспилотники, поставленные на фронт в рамках проекта "Армия дронов", уничтожили 201 единицу вражеской техники. В частности уничтожено 35 танков, 55 бронированных машин, 58 грузовиков.

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