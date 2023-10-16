Подсчет касается крылатых ракет, которые Россия способна изготавливать сейчас.

В течение последних месяцев Россия задействовала в обстрелах практически все крылатые ракеты, которые она могла изготовить. Если агрессор и накапливает ракеты для зимних обстрелов энергетической инфраструктуры, то этот процесс начался лишь в октябре.

К таким выводам пришло издание Defense Express, специализирующееся на оружейный тематике. Свои выводы авторы публикации основывают на экстраполяции данных о статистике обстрелов в течение весны-лета и оценочных данных украинской разведки относительно производственных мощностей в России.

Так, в мае ГУР МОУ заявляло, что Россия способна производить в месяц ориентировочно 70 крылатых ракет разных типов. За семь месяцев - с марта по сентябрь включительно такими темпами враг мог изготовить ориентировочно 490 крылатых ракет. Если предположить, что постепенно темпы производства россияне наращивают, то этот показатель может достигать до 600 новых ракет за указанное время.

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Но за тот же период с начала мая (ведь в марте и апреле обстрелов фактически не было) по 16 октября враг выпустил по украинской территории ориентировочно 596 крылатых ракет типа Х-101, Х-555, Х-55, "Калибр" и Р-500 для ОТРК "Искандер". То есть фактически то же самое количество, которое россияне теоретически могли изготовить за это время.

"В общем, если речь идет о накоплении, то пока это относится лишь к части октября во время которого враг использовал лишь одну крылатую ракету. Но это не значит, что угрозы дальнобойных атак нет, потому что у РФ есть еще баллистические ракеты, ракеты Х-22, Х-59, "Ониксы", а главное – неопределенные запасы и производственные возможности относительно самолето-снарядов [Shahed]", – отмечает издание.

Угроза зимних обстрелов - последние новости

Как писал УНИАН, президент Зеленский предупредил, что этой зимой российские террористы будут пытаться уничтожить энергосистему Украины. По его словам, руководство государства осознает угрозу и готовится.

Министр энергетики Герман Галущенко тоже уверяет, что энергетическая система в этом году лучше готова противостоять российским атакам, чем это было в прошлом году.

Но в Вооруженных силах предупреждают, что агрессор может задействовать рекордное количество дронов-камикадзе "Шахед", которые значительно дешевле ракет.

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