Отмечается, что Минобороны РФ часто манипулируют стоимостью вооружения.

Украина 4 ноября прицельно ударила по временно оккупированной Керчи. В результате атаки серьезно поврежден российский корабль проекта 22800 "Каракурт".

Аналитики Defence Express посчитали, что каждый из ракетных корветов проекта 22800 "Каракурт" стоит примерно 1,47 миллиарда рублей, или же ориентировочно 16 миллионов долларов, а по курсу 2015 года 24 миллиона долларов. Таким образом, уничтоженный в Керчи "Аскольд" стоил примерно 16 миллионов долларов.

Стоимость корвета-носителя "Калибров" выглядит слишком низкой, ведь украинский Forbes оценил уничтоженный крейсер "Москва" в 750 миллионов долларов.

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Кроме того, эксперты отметили, что один новый ракетный корвет проекта 22800 "Каракурт" по смете Минобороны РФ стоит в 10 раз ниже, чем новый Ту-160М по программе "воспроизводства", который оценивается в 15-16 миллиардов рублей за "борт".

Стоит отметить, что объективно сосчитать стоимость оружия РФ почти невозможно. Минобороны РФ, как и другие структуры, часто "жонглируют" стоимостью того или иного вида вооружения.

Удар по кораблю "Аскольд" в Керчи - что известно

4 ноября во временно оккупированной Керчи прогремели взрывы на судостроительном заводе. В результате атаки ВСУ серьезно пострадал корабль проекта "Каракурт" "Аскольд".

Позже спикер Военно-Морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук отметил, что, наверное, этот корабль очень не скоро станет в строй, если вообще это когда-нибудь произойдет.

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