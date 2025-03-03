Фальшивые цели заставляют врага тратить свои ресурсы.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину было ликвидировано огромное количество военной техники. В связи с этим обе стороны начали использовать на поле боя танки-обманки, которые с расстояния легко спутать с настоящей техникой, пишет Forbes.

Отмечается, что обманки используются Украиной и Россией для того, чтобы ввести в заблуждение вражеские беспилотники. Благодаря этому противник тратит ресурсы на то, чтобы уничтожить приманку.

В издании напомнили, что бронированные машины-обманки используются в военных конфликтах уже почти столетие. Тем не менее война в Украине привела к огромному прогрессу в их конструкции и эффективности.

Видео дня

Сложность фальшивых целей на поле боя между Россией и Украиной существенно различается, подчеркнули в издании. Например, не так давно на поле боя были замечены две приманки БМП-1, которые были изготовлены из деревянной рамы и обтянуты плотной холщовой тканью. Вместо настоящей пушки обманка получила обычную трубу. Неизвестно, чьим солдатам принадлежали эти машины.

В издании поделились, что такие примитивные приманки стало легко распознать при помощи современных технологий, поэтому появились более сложные и убедительные обманки. Например, украинские реплики танка Leopard 2A6, которые были сделаны из цельных деревянных панелей, точно повторяющих размеры и форму танка. Они настолько тяжелые, что для их переброски на позиции требуется военный грузовик.

Согласно сообщениям в соцсетях, на которые ссылаются в издании, россияне потратили несколько барражирующих боеприпасов "Ланцет", чтобы уничтожить эти фальшивые цели. Более того, в Донецкой области была замечена обманка в виде Leopard 2A4 с камуфляжной сеткой, что еще сильнее усложняет идентификацию цели. В этом случае россиянам также пришлось потратить несколько "Ланцетов".

Кроме того, Украина и Россия расширили использование обманок, включив в них надувные модели, напомнили в издании. Недавно на фронте были заметили украинские операторы БПЛА заметили группу российских танков Т-72, все из которых оказались надувными приманками. У таких обманок закругленные углы и отсутствуют многие детали, которые есть у настоящей техники.

В издании рассказали, что российские приманки, вероятнее всего, были разработаны компанией "Русбал", которая занимается производством тепловых аэростатов и надувных моделей. Украине же поставляют надувные модели чешская компания InflaTech, которая в 2024 году сообщила, что отправила в страну фальшивые танки Leopard 2A4 и другие обманки.

В издании добавили, что надувные приманки могут быть быстро развернуты и легко транспортируются. Также они являются довольно дешевым средством для того, чтобы сбить с толку врага.

По мере совершенствования технологий обманки становится все труднее отличить от настоящей бронетехники, подчеркнули в издании. Некоторые из новых моделей оснащены инфракрасными и радиолокационными отражателями, имитирующими тепловое излучение и радиолокационное сечение настоящего танка. Другие оснащены моторизованными башнями, чтобы они казались полностью функциональными для воздушного наблюдения.

Согласно отчету американской компании I2K Defense, которая занимается производством надувных приманок для военных, в будущих моделях будут использоваться сверхпрочные ткани и "умные" материалы для повышения устойчивости. Также в компании спрогнозировали, что фальшивые цели можно будет развертывать автономно.

В это же время киевская компания TEMERLAND Military Solutions делает еще один шаг вперед, предлагая концепцию "активных манекенов". В издании объяснили, что это ложные танковые каркасы, установленные на гражданских грузовиках и поддающиеся дистанционному управлению. Хотя они не являются функциональными танками, их мобильность позволяет переставлять их, как настоящие боевые единицы.

Оружие на войне в Украине - другие новости

Ранее в Defense Express сообщили, что российские оккупанты используют на войне "модернизированные" тягачи АТС-59Г. Они могут использовать АТС-59Г в качестве заменителей традиционных транспортеров.

Кроме того, в Минобороны рассказывали, что ВСУ получат новые отечественные дроны "Ведьмак". Большая часть комплектующих нового беспилотного авиационного комплекса - украинского производства.

Вас также могут заинтересовать новости: