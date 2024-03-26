Украина научилась уничтожать китайские гольфкары дронами-камикадзе, и, поскольку у этих багги нет никакой брони, то все находящиеся внутри солдаты гибнут.

Российские оккупанты в последнее время массово применяют на фронте китайские вездеходы. Как ссообщает аналитик BILD Юлиан Рёпке, китайские мотовездеходы Desertcross 1000-3 заменяют российским солдатам традиционные БТР или БМП.

Как отмечал аналитик, россияне рассчитывали на то, что у ВСУ нет снарядов, чтобы уничтожать такие багги, а дронам-камикадзе трудно гоняться за маленькими, быстрыми и манёвренными машинами, и планировали использовать эту ситуацию для получения преимущества.

Однако теперь, сообщает Рёпке, ситуация резко изменилась, поскольку Украина научилась уничтожать китайские гольфкары.

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"В результате они стали для российских солдат "гробами на колёсах". Украинские дроноводы прицельно поражают их беспилотниками-камикадзе. А поскольку у багги нет никакой брони, то все находящиеся внутри солдаты гибнут", - подчёркивает эксперт.

Россияне применяют китайские вездеходы на фронте

Ранее сообщалось, что Россия закупает сотни единиц китайских вездеходов, которые также широко продаются американским потребителям.

Как отмечали в ВСУ, россияне используют эти маленькие маневренные машинки, чтобы доставлять личный состав через минные поля к месту боевых действий. в то же время активное использование этих гольфкаров свидетельствует о значительных потерях оккупантов в бронетехнике.

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