Угроза получить новые санкции мало волнует Тегеран, говорит Фейгин.

Россия может получить от Ирана баллистические ракеты, если согласится поделиться в ответ ядерными технологиями. Об этом рассказал российский оппозиционный блогер и юрист Марк Фейгин в интервью "24 Каналу".

18 октября истекает срок действия резолюции ООН, запрещающей Ирану экспортировать свои ракеты и ракетные технологии. Теоретически это дает возможность Тегерану свободно заключить соглашение с Москвой о поставке таких ракет. Однако, по мнению Фейгина, эта резолюция ООН не играет никакой роли в вопросах поставок иранского оружия в Россию.

"Думаю, передача баллистических ракет Ираном вообще не зависит от тех ограничений, которые на него накладывают. Он - страна-изгой, еще и как спонсор терроризма. Иран занимает второе место после России по количеству наложенных санкций", – отметил российский оппозиционер.

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По мнению Фейгина, ключевым фактором, который повлияет на готовность Ирана экспортировать ракеты, является та цена, которую Россия согласится заплатить.

"Если Москва предложит что-то интересное Ирану, например, относительно ядерных технологий, то конечно они любые ракеты отдадут. Другое дело, что Москва тоже опасается так решительно двигаться в сторону передачи ядерных технологий. Это будет чревато для Москвы", – считает блогер.

Что же касается Китая, который имеет хорошие отношения и с Москвой, и с Тегераном, то он будет лишь наблюдать в стороне за этими переговорами, чтобы не нести ответственность за действия своих партнеров, говорит Фейгин.

Иран может передать России ракеты - что известно

Как писал УНИАН, разговоры о потенциальной возможности поставки иранских ракет в Россию ведутся с прошлой осени, когда россияне уже активно применяли в Украине иранские дроны. Однако до сих пор таких поставок не произошло.

На днях американский Институт изучения войны обратил внимание, что 18 октября истекает срок действия резолюции ООН, запрещающей Ирану экспорт своих ракет. Аналитики предполагают, что это может склонить Тегеран к соглашению с Россией по поставкам ракет.

По словам президента Владимира Зеленского, сейчас соответствующие службы работают над тем, чтобы иранские ракеты не попали в Россию.

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