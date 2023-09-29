Роман Свитан отметил, что ракеты Fateh-110 и Zolfaghar летят по баллистической траектории.

Ракеты Fateh-110 и Zolfaghar, которые Иран может продать Российской Федерации, неточные. Их применение приведет к ужасных разрушениям гражданской инфраструктуры и гибели людей.

По словам военного эксперта Романа Свитана, покупка иранских ракет нецелесообразна, потому что "грозное оружие, имеющее боевую часть под полтонны", не может выполнить задание на заявленной дальности из-за неточности.

"Иранские ракеты неточные. Но неточное попадание может привести к более ужасным результатам, разрушенным жилым домам. Есть несколько недель, чтобы искать решения, как этому противодействовать", - рассказал эксперт в интервью УНИАН.

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При этом он указал, что иранские ракеты летят по баллистической траектории, из-за чего их сложно сбивать.

"Они идут на большую высоту, разгоняются, и дальше сверху пикируют на цель. Локаторы ее не видят по некоторым позициям. Крылатую ракету, как самолет - видно издалека. Баллистическую ракету очень сложно заметить. И большинство зенитно-ракетных комплексов у нас для работы с "самолетами", крылатыми ракетами. Кроме этого, скорость иранских ракет велика, время подлета маленькое. Есть информация, что у них чрезвычайные скорости около 3000 километров в час. 300 километров она пройдет через несколько минут. Для сравнения, крылатая ракета уходит на скорости 850-900 километров в час", - объяснил Свитан.

Он уточнил, что такие ракеты можно перехватывать с помощью комплексов SAMP/T и Patriot, но радиус их работы составляет 40 километров.

"Есть системы дальнего космического перехвата, но они стоят миллиарды долларов. Отреагировать тяжело, это проблема. Но это не принципиально новая проблема. Ничего больше уже имеющейся опасности. Враг производит свои баллистические ракеты. И те же "Кинжалы" и "Искандеры" - лучше, чем Zolfaghar и Fateh-110. Есть много параметров, по которым они превосходят иранцев", - подытожил эксперт.

Покупка Россией ракет у Ирана - что известно

28 сентября аналитики Института изучения войны сообщили, что Иран может передать России ракеты. Это возможно 18 октября - после завершения действия резолюции Совбеза ООН, которые запрещают Тегерану заключать такие соглашения. Речь идет о баллистических ракетах Fateh-110 и Zolfaghar.

В свою очередь президент Владимир Зеленский сообщил, что пока нет самого факта продажи ракет Ираном в Россию, но соответствующие органы работают с этим вопросом.

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