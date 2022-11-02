Россия может стать еще более зависимой от иранского оружия, полагают в ISW.

Иран планирует продолжить вооружать Российскую Федерацию - хочет отправить новые баллистические ракеты и больше боевых беспилотников для использования в войне РФ против Украины.

Такое сотрудничество, скорее всего, еще больше усилит зависимость российского государства от иранского оружия, говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики предупредили, что РФ, вероятно, продолжит атаковать критическую инфраструктуру Украины ракетами и беспилотниками, чтобы попытаться компенсировать неудачи на линии фронта.

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"Россия, вероятно, договорилась о дополнительной поставке оружия из-за истощения своих запасов крылатых ракет и беспилотных систем в ходе войны в Украине, особенно во время российской кампании против украинской критической инфраструктуры", - отмечается в отчете.

Сотрудничество РФ с Ираном во время войны с Украиной - важнейшие новости

В августе появилась информация, что иранская сторона продала российской тысячу своих беспилотников. Примечательно, что Иран отрицает этот факт.

11 октября президент Владимир Зеленский сообщил, что РФ заказала у Ирана 2 400 беспилотников-камикадзе. К захватчикам прибыли иранские специалисты по использованию дронов.

Агентство Reuters выяснило, что иранские власти позже согласились передать России баллистические ракеты и больше беспилотников. 1 ноября CNN писал, что Иран может впервые отправить России улучшенные высокоточные баллистические ракеты малой дальности класса "земля-земля".

Стоит отметить, что по состоянию на конец октября защитникам Украины удалось ликвидировать более 300 дронов-камикадзе иранского происхождения.

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