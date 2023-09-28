Вероятно, согласия достигнут после окончания действия резолюции Совета Безопасности ООН 2231, запрещающей Ирану такие соглашения.

Иран может договориться с Россией о передаче ракет в середине октября этого года.

Как сообщает Институт изучения войны (ISW), это может произойти 18 октября после окончания действия резолюции Совета Безопасности ООН 2231, запрещающей ему такие соглашения.

Отчеты украинской и израильской разведок свидетельствуют о том, что Россия стремится приобрести иранские баллистические ракеты Fateh-110 и Zolfaghar. Оба имеют радиус действия 300 километров и более. В августе министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил иранский стенд на военной выставке в Москве и осмотрел различные иранские ракеты, в том числе и вышеупомянутые.

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19 сентября Шойгу посетил Тегеран, чтобы обсудить укрепление двустороннего оборонного и военного сотрудничества. Командующий Воздушно-космическими силами КВИР бригадный генерал Амир Али Хаджи Заде похвастался перед Шойгу арсеналом беспилотников, ракет и противовоздушной обороны.

По данным аналитиков, Шойгу также обсудил истечение срока действия ракетных ограничений резолюции СБ ООН 2231 с министром обороны Ирана бригадным генералом Мохаммадом Реза Аштиани. Это может свидетельствовать о подготовке к подписанию соглашения.

Fateh и Zolfaghar - что известно об этих ракетах

Основная модель ракеты Fateh имеет дальность около 300 км и боеголовку весом 500 кг.

Разработанная в 2020 году Fateh-360 имеет дальность полета 80-100 км, управляется спутниковой навигацией. Стартовая скорость ракеты составляет 3704 км/ч, которая увеличивается до 5000 км/ч.

Zolfaghar является баллистической ракетой малой дальности, которая способна поражать цели на расстоянии до 700 км и боеголовку весом 590 кг.

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