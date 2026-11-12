Чехия может предоставить самолеты для сбивания дронов

Общее количество самолетов, которые Чехия может передать Украине, составляет 16.

Чехия может передать Украине 16 самолетов-перехватчиков L-39 Skyfox. Такое заявление во время визита в Киев озвучил первый вице-премьер правительства Чехии Карел Гавличек, пишет Idnes.cz.

По его словам, ранее уже была подтверждена возможность передачи Украине четырёх самолётов. Теперь чешская сторона предварительно согласовала ещё 12 машин.

"Четыре из них уже были подтверждены ранее, теперь мы можем говорить о еще 12, и это предварительное подтверждение того, что это возможно", - заявил он.

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Таким образом, общее количество самолетов, которые Чехия может передать Украине, составляет 16.

L-159 для Украины

Ранее Украина и Чехия обсуждали возможность передачи легких штурмовых самолетов L-159, которые планировалось использовать для сбивания БПЛА. В частности, о возможности такой передачи во время визита в Киев говорил президент Чехии Петр Павел.

Однако правительственная коалиция отклонила эту инициативу, аргументируя это тем, что эти самолеты нужны чешской армии. В частности, против этой передачи выступала антиукраинская партия SPD, в квоту которой входит пост министра обороны.

Проблема также заключается в том, что эти самолеты уже сняты с производства. Вместо этого производитель этих самолетов, чешская компания Aero Vodochody, предложила Украине новейшие учебно-боевые самолеты L-39 Skyfox. Эта модель оснащена более современным двигателем Williams FJ44 и имеет новое радиоэлектронное оборудование, а потому ещё лучше подходит для противодействия беспилотникам.

Оружие для Украины

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что первые шведские истребители Gripen прибудут в Украину уже в ближайшее время - в январе-феврале.

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