Пока российская машина войны несет потери в Украине, страны Балтии назодятся в относительной безопасности.

Пока российская армия продолжает самоуничтожаться в Украине, полномасштабное вторжение РФ в страны Балтии исключено. Как пишет Delfi, об этом заявил командующий Национальными вооруженными силами Латвии Леонид Калниньш.

Он подчеркнул, что в настоящее время российская армия плотно вовлечена в войну против Украины и несет там "довольно большие" потери. Поэтому у РФ есть возможности только для диверсий или очень локальных малых операций.

"Если рассматривать гораздо более масштабно, например, тотальное нападение на всю страну, Латвию, страны Балтии то, конечно, это полностью исключено", — заверил латвийский главком.

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При этом Калниньш выразил уверенность, что даже ограниченная российская агрессия, например, захват одного населенного пункта в Балтии, вызовет немедленную реакцию со стороны НАТО в соответствии с 5-й статьей НАТО.

"С полной уверенностью могу сказать, что 5-я статья работает, и никто ее не отменял", — заверил военный.

Ситуация в странах Балтии

Как писал УНИАН, на днях в Балтийском море произошел очередной инцидент с повреждением подводных коммуникаций. В этот раз был поврежден магистральный электрический кабель, соединяющий Эстонию с Финляндией. По подозрению в диверсии был задержан танкер из состава российского "теневого флота".

Также мы рассказывали, что Россия всячески показывает Эстонии свои намерения атаковать ее после окончания войны в Украине. Количество пограничных провокаций растет, а Путин публично посягает на приграничные города Эстонии.

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