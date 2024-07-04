Предполагается, что в десантное отделение перспективного объекта поместится до 10 человек.

На фоне исчерпания советских запасов бронетехники Россия, вероятно, создала тяжелую БМП на базе танка Т-72/90. Соответствующее видео публикует российский военно-аналитический блог bmpd.

"Прогулку" боевой машины сняли на видео в Нижнем Тагиле неподалеку от заводского полигона "Уралвагонзавода", который специализируется на производстве танков. По мнению военных обозревателей, бронемашина получила единый интегральный бронекорпус с мощной верхней лобовой деталью, расположенной под углом около 73-78 градусов.

Машина имеет увеличенный забронированный объем, который обеспечивает размещение 8-10 десантников. Десантная аппарель расположена в задней части машины: это означает, что во время выхода десантники будут надежно перекрыты "экраном" корпуса бронетранспортера.

Массу боевой машины оценивают в 45-47,5 т. В случае ее оснащения дополнительными противокумулятивными экранами и "козырьком" с высоким уровнем разнесения, показатели защиты могут быть сравнимы с показателями защиты хорошо известного израильского БТР Namer.

Новинки российской бронетехники

Напомним, ранее россияне представили тяжелую боевую машину пехоты Т-15 на платформе "Армата" и универсальную гусеничную платформу "Курганец-25", на базе которой хотят создать серийный бронетранспортер, БМП и другие образцы боевой техники.

Перспективы этих новинок остаются туманными: в первую очередь, из-за их большой цены.

Чуть больше шансов имеет российский танк Т-14, построенный на основе упомянутой выше "Арматы". Впрочем, даже его, скорее всего, мы не увидим на фронтах российско-украинской войны.

Заметим, что общее количество машин этого типа оценивается украинской разведкой в примерно 20 единиц.

Вас также могут заинтересовать новости: