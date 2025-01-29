Анатолий Храпчинский считает, что Украина должна развивать собственные технологии.

Дроны украинского производства в 2024 году нанесли более 7000 ударов по территории Российской Федерации, поэтому Украине не надо создавать аналог российского "шахеда", а развивать собственные технологии. Об этом сказал бывший офицер Воздушных сил ВСУ, заместитель директора украинской компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский, пишет Telegraf UA.

Храпчинский напомнил о масштабных результативных атаках украинских беспилотников по России, целью которых были нефтяные терминалы, склады горюче-смазочных материалов, заводы.

"Поражают наиболее болезненные места. Это стратегическое решение Сил обороны, потому что если мы говорим об уничтожении нефтяных терминалов, то это уменьшение топлива для военной техники. Если мы говорим об уничтожении складов ГСМ в Энгельсе, то это уменьшение потенциала стратегической авиации", - отметил военный эксперт.

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Что касается ударов дронов по заводу им. Бериева в Таганроге, то они имели целью уменьшение потенциала стратегической авиации РФ, говорит аналитики, потому что именно там россияне могут ремонтировать и изготавливать детали для стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

По словам Храпчинского, Россия имеет шесть заводов по выпуску микроэлектроники, и такая скученность, по его словам, позволяет силам обороны отработать по каждому из них. Например, уничтожение подстанции завода "Кремний Эл" в октябре 2024-го привело к тому, что он более двух недель не работал, говорит военный эксперт.

"Представьте, сколько продукции не было выпущено. Тем более, что на некоторых российских ракетах появляется все больше именно российских комплектующих. РФ масштабирует производство, поэтому надо говорить об ударах глубоко по территории Российской Федерации, что сейчас и происходит", - подчеркнул аналитик.

Что касается украинских дронов, то Храпчинский отметил, что некоторые из них могут работать на расстояние около 2 000 км и при этом нести полезную нагрузку около 75 кг, что гораздо больше "шахеда". И поэтому, подытожил, главная задача - правильно скорректировать дрон, чтобы получить нужный результат.

Удары украинских беспилотников по РФ: последние новости

Как рассказывал ранее УНИАН, ночью 29 января российские паблики сообщили об атаке неизвестных дронов на НПЗ в Нижегородской области России. Показали также видео и фото большого пожара после взрывов.

Впоследствии стало известно, что по нефтебазе "Лукойл" в Кстово Нижегородской области РФ ударили дроны ГУР. Как сообщили источники УНИАН, в результате атаки нефтебаза получила значительные повреждения, все четыре БПЛА, выпущенные по вражескому объекту, достигли целей.

Научный сотрудник Общества Генри Джексона Дэвид Кириченко подчеркнул "растущие возможности" Украины наносить авиаудары на большие расстояния "благодаря быстрому развитию внутреннего производства беспилотников и ракет с 2022 года".

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