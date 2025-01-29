На фоне нарастания украинских атак по вражеской территории Россия "остается молчаливой", пишет Дэвид Кириченко.

Усиливая в последнее время авиаудары по объектам на территории России, Украина нарушает логистику врага, уменьшает объем производства его оборонной промышленности, а также демонстрирует свою растущую способность наносить ответные удары. В то же время отсутствие решительного ответа со стороны Москвы поощряет западных союзников Украины преодолеть свой страх перед эскалацией, пишет научный сотрудник Общества Генри Джексона Дэвид Кириченко на страницах Atlantic Council.

Аналитик подчеркнул "растущие возможности" Украины наносить авиаудары на большие расстояния "благодаря быстрому развитию внутреннего производства беспилотников и ракет с 2022 года".

"Перенося вторжение Путина (Владимир Путин - российский правитель, - ред.) в Россию, Киев имеет целью сорвать операции Москвы на поле боя, выявить уязвимость России и установить такой тип сдерживания, который в конце концов мог бы создать основу для длительного мира", - говорится в публикации.

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Между тем, отмечает эксперт, "Россия остается молчаливой", а ее официальные лица "обычно приписывают любые доказательства успешных ударов "обломкам" украинских беспилотников, сбитых российской ПВО".

Однако автор видит все больше признаков того, что украинские атаки наносят значительный ущерб врагу. В частности, 28 января появилась информация, что работу российского Рязанского нефтеперерабатывающего завода приостановили после серии атак беспилотников.

Кириченко отмечает, что украинские бомбардировки российских объектов стали возможными благодаря "прогрессу в развитии парка беспилотников страны". Также, отмечает, Украина использует ракетный арсенал, "который постоянно растет":

"С 2022 года украинские власти возродили отечественную ракетную промышленность после десятилетий стагнации... Это привело к разработке многих новых моделей, включая ракеты "Паляница", "Пекло", "Рута", "Нептун" и "Сапсан".

Однако Кириченко отметил, что все же "масштабирование производства остается серьезной проблемой, которая требует значительных инвестиций, иностранных партнерств и безопасных производственных мест". И даже несмотря на поддержку ракетной программы Киева некоторыми союзниками, прогресс вряд ли будет быстрым, считает эксперт.

Он назвал несколько стратегических целей, которые имеют украинские бомбардировки по объектам врага. Во-первых, это, по его словам, "нарушает логистику российского вторжения и увеличивает кумулятивную нагрузку на цепи поставок, одновременно уменьшая объем производства путинской оборонной промышленности".

Во-вторых, атаки на энергетическую инфраструктуру "призваны ослабить центральную опору российской военной экономики, ограничивая способность Кремля получать жизненно важные доходы от экспорта энергии".

В-третьих, авиаудары внутри России влияют на "формирование восприятия войны". Для украинской общественности и международной аудитории они "являются убедительным доказательством растущей способности Украины нанести ответный удар России, несмотря на подавляющее преимущество Кремля как в живой силе, так и в огневой силе".

Также он пишет и о том, как эти атаки влияют на россиян. По его мнению, "увеличение ударов украинских беспилотников и ракет вызывает тревогу в России и непосредственно подрывает кропотливые усилия Кремля защитить обычных россиян от последствий вторжения":

"Подобно продолжающемуся вторжению Украины в российскую Курскую область, атаки подтверждают, что войну невозможно сдержать в пределах Украины и она все больше будет распространяться на саму Россию".

По его мнению, "в долгосрочной перспективе официальные лица в Киеве надеются, что доказанная способность Украины наносить удары по целям в глубине России может укрепить позицию страны на возможных переговорах и послужить мощным сдерживающим фактором против будущей российской агрессии".

Последние украинские удары по РФ

Как сообщал ранее УНИАН, ночью 29 января российские паблики сообщили об атаке неизвестных дронов на НПЗ в Нижегородской области России. Паказали также видео и фото большого пожара.

Стало известно, что по нефтебазе "Лукойл" в Кстово Нижегородской области РФ ударили дроны ГУР. Как сообщили источники УНИАН, в результате атаки нефтебаза получила значительные повреждения, все четыре БПЛА, выпущенные по вражескому объекту, достигли целей.

Также появилась информация, что после нескольких ударов по Рязанскому НПЗ он остановит работу на 3-6 месяцев. Этот завод производит 5-7% всех нефтепродуктов России.

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