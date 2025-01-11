Бывший министр обороны обвиняет во всем бюрократию.

Тысячи беспилотников, которые Литва обещала передать Украине до конца 2024 года, до сих пор находятся на литовских складах. Политики в затягивании передачи обвиняют бюрократию, пишет LRT.

"У нас есть информация, что мы доставили беспилотники - некоторые в октябре, некоторые в ноябре, и мы пока не имеем информации, что дроны уже в Украине", - рассказал руководитель компании-производителя дронов RSI Europe Томас Милашаускас.

Другие компании-производители также подтвердили, что не располагают информацией о доставке дронов в Украину.

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Бывший министр обороны Лауринас Кашчюнас уверяет, что во всем виновата бюрократия. По его словам, чтобы товар попал в конечный пункт, необходимо пройти 6 шагов.

"Бюрократия такова, что есть склады, оборонное агентство должно это формально передать армии, правительство должно принять решение передать это Украине, затем Украина должна это транспортировать. Это означает, что вы должны двигаться как можно быстрее во время каждого шага", - утверждает Кашчюнас.

По его словам, эти шаги логичны, но если в одном месте есть остановка - застревает все.

Между тем Милашаускас отмечает, что пока оружие лежит на складах - Украина несет потери, которые могли бы быть меньше:

"Жаль очевидна - в Украине не хватает беспилотников, миллионный дефицит, и если беспилотников нет в руках солдат, значит, они потеряны - Украина несет большие потери, чем должна была бы".

Как отметил председатель Комитета национальной безопасности и обороны Гедримас Еглинскас, ситуация с передачей беспилотников Украине должна побудить к пересмотру всей системы снабжения.

В то же время в Министерстве обороны Литвы заверили, что закупленные беспилотники в ближайшее время будут доставлены в Украину. Там утверждают, что бюрократическую цепочку уже сокращают - соответствующее постановление правительство приняло на этой неделе.

Использование дронов в войне с Россией: актуальные новости

Как сообщал ранее УНИАН, Украина показала миру БПЛА, которые нанесли России многомиллионные убытки. Речь идет о БПЛА Shrike и Vampire, представленные на выставке CES 2025 в Лас-Вегасе. Эти беспилотники активно используются в войне с Россией. Например, 19 октября 2023 года дроны Shrike атаковали российский конвой.

Украина в этом году стремится установить рекорд в производстве дронов, заявлял президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины "Рамштайн". Он отметил, что дроны уже изменили характер войны, но эти "изменения далеки от завершения".

В ВМС рассказали, что после уничтожения российских вертолетов с помощью дронов Magura V5 количество вылетов оккупантов немного уменьшилось. В то же время, по словам спикера ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука, авиация РФ в небе над Черным морем остается проблемой для Украины.

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