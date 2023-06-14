Венгрия должна допустить Швецию в НАТО, если она хочет получить пакет вооружений.

Главный республиканец в Комитете по международным отношениям США сенатор Джеймс Э. Риш заблокировал продажу оружия Венгрии на сумму 735 миллионов долларов в качестве наказания за отказ правительства Орбана одобрить членство Швеции в НАТО.

Как пишет The Washington Post, этот случай является редким шагом, направленным на то, чтобы заставить Будапешт дать зеленый свет военным расширение альянса в преддверии июльского саммита.

В заявлении для The Washington Post Риш заявил, что Венгрия должна допустить Швецию в НАТО, если она хочет получить пакет вооружений, который включает в себя 24 батареи ракетных установок HIMARS, а также более 100 ракет и блоков вместе с соответствующими запчастями и поддержкой.

Решение приостановить продажу нового оружия Будапешту демонстрирует растущую ненависть к Венгрии со стороны сторонников НАТО, таких как Риш, который редко задерживает продажу оружия странам в любой части мира.

"В течение некоторого времени я прямо выражал свою озабоченность венгерскому правительству в связи с его отказом продвигать голосование за вступление Швеции в НАТО. Тот факт, что сейчас июнь, а до сих ничего пор не сделано, я решил, что продажа новой военной техники США в Венгрию будет приостановлена", - сказал он.

Издание объясняет, что все крупные продажи оружия требуют, чтобы председатель и высокопоставленные члены комитетов Сената и Палаты представителей по иностранным делам давали разрешение и одобрение до того, как Госдеп публично уведомит о продаже. Возражение Риша не позволяет Госдепу продвигаться вперед в процессе продаж.

Представитель Госдепартамента отказался комментировать этот вопрос, заявив, что ведомство не комментирует "ожидающиеся продажи оружия". Представитель венгерского правительства не ответил на запрос о комментариях.

На саммите НАТО в Литве президент США Джо Байден и генсек НАТО Йенс Столтенберг надеются объявить о прогрессе в заявке Швеции на вступление в военный альянс.

Вступление Швеции и Финляндии в НАТО и позиция Венгрии - главное

Решение Швеции и Финляндии подать заявку на вступление в НАТО многие расценили как удар по президенту России Владимиру Путину, который оправдал свое вторжение в Украину тем, что подчеркнул угрозу, которую военный альянс представляет для его страны.

Продолжающееся блокирование Венгрией заявки Швеции на членство в НАТО вызвало раздражение у союзников. Выступая в Катаре в прошлом месяце, Орбан сказал, что сначала отношения между Венгрией и Швецией должны улучшиться.

Отношения между США и ЕС с одной стороны и Венгрией с другой в последние месяцы становятся все более напряженными, поскольку Будапешт задерживает и усложняет реакцию Запада на войну России в Украине, например, блокирует некоторые санкции или предоставление Украине финансовых траншей. Из-за чего многие страны Запада обвиняют Венгрию в подыгрывании агрессии России.

Кроме того, пророссийское правительство Орбана вовсю использует свое право вето как члена НАТО, что особенно сказывается на перспективах членства Украины в альянсе. В этом случае Будапешт ссылается на якобы притеснения венгерской диаспоры на Закарпатье из-за действия украинского закона об образовании.

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